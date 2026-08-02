- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
29
盈利交易:
18 (62.06%)
亏损交易:
11 (37.93%)
最好交易:
435 300.85 IDR
最差交易:
-196 747.84 IDR
毛利:
2 771 299.68 IDR (155 158 pips)
毛利亏损:
-886 881.39 IDR (49 418 pips)
最大连续赢利:
10 (1 789 560.15 IDR)
最大连续盈利:
1 789 560.15 IDR (10)
夏普比率:
0.43
交易活动:
11.38%
最大入金加载:
79.07%
最近交易:
20 几分钟前
每周交易:
23
平均持有时间:
1 一小时
采收率:
3.43
长期交易:
12 (41.38%)
短期交易:
17 (58.62%)
利润因子:
3.12
预期回报:
64 979.94 IDR
平均利润:
153 961.09 IDR
平均损失:
-80 625.58 IDR
最大连续失误:
6 (-548 993.83 IDR)
最大连续亏损:
-548 993.83 IDR (6)
每月增长:
37.69%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
0.00 IDR
最大值:
548 993.83 IDR (9.51%)
相对跌幅:
结余:
9.51% (548 993.83 IDR)
净值:
26.71% (1 838 533.23 IDR)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSDm
|29
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSDm
|190
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSDm
|106K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +435 300.85 IDR
最差交易: -196 748 IDR
最大连续赢利: 10
最大连续失误: 6
最大连续盈利: +1 789 560.15 IDR
最大连续亏损: -548 993.83 IDR
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Exness-MT5Real18 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
没有评论
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成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
38%
0
0
USD
USD
4.7M
IDR
IDR
2
0%
29
62%
11%
3.12
64 979.94
IDR
IDR
27%
1:100