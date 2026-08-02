- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
49
Прибыльных трейдов:
41 (83.67%)
Убыточных трейдов:
8 (16.33%)
Лучший трейд:
24.85 USD
Худший трейд:
-3.07 USD
Общая прибыль:
251.69 USD (9 604 pips)
Общий убыток:
-13.02 USD (1 067 pips)
Макс. серия выигрышей:
15 (126.00 USD)
Макс. прибыль в серии:
126.00 USD (15)
Коэффициент Шарпа:
0.81
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
1.47%
Последний трейд:
3 минуты
Трейдов в неделю:
68
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
77.74
Длинных трейдов:
24 (48.98%)
Коротких трейдов:
25 (51.02%)
Профит фактор:
19.33
Мат. ожидание:
4.87 USD
Средняя прибыль:
6.14 USD
Средний убыток:
-1.63 USD
Макс. серия проигрышей:
1 (-3.07 USD)
Макс. убыток в серии:
-3.07 USD (1)
Прирост в месяц:
2.39%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
3.07 USD (0.03%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.03% (2.95 USD)
По эквити:
1.73% (177.36 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|AUDNZD
|15
|AUDCAD
|14
|NZDCAD
|7
|CADJPY
|5
|USDCAD
|3
|EURCAD
|2
|AUDJPY
|2
|GBPCAD
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|AUDNZD
|56
|AUDCAD
|42
|NZDCAD
|33
|CADJPY
|58
|USDCAD
|14
|EURCAD
|17
|AUDJPY
|8
|GBPCAD
|10
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|AUDNZD
|2.6K
|AUDCAD
|1.8K
|NZDCAD
|1.8K
|CADJPY
|1.2K
|USDCAD
|227
|EURCAD
|392
|AUDJPY
|251
|GBPCAD
|293
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +24.85 USD
Худший трейд: -3 USD
Макс. серия выигрышей: 15
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +126.00 USD
Макс. убыток в серии: -3.07 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "VantageMarkets-Live 3" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ICMarkets-Live23
|0.00 × 34
|
InfinoxLimited-Live03
|0.00 × 1
|
FBS-Real-6
|0.00 × 2
|
EquitiBrokerageSC-Live 2
|0.00 × 6
|
Exness-Real9
|0.00 × 9
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 17
|
MEXAtlantic-Real
|0.00 × 1
|
Exness-Real28
|0.00 × 1
|
VTMarkets-Live
|0.00 × 15
|
DooPrime-Live 2
|0.00 × 2
|
TeleTRADECY-NoDealingDesk
|0.00 × 5
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 3
|
TMGM.TradeMax-Live5
|0.00 × 34
|
ICMarketsSC-Live26
|0.00 × 11
|
Osprey-Live
|0.05 × 21
|
InfinoxLimited-Live04
|0.12 × 66
|
ICMarketsSC-Live15
|0.14 × 103
|
AxioryAsia-02Live
|0.14 × 35
|
Exness-Real14
|0.18 × 208
|
ICMarketsSC-Live16
|0.19 × 114
|
BlackBullMarkets-Live
|0.23 × 35
|
ICMarketsEU-Live17
|0.40 × 160
|
ICMarkets-Live22
|0.42 × 60
|
Pepperstone-Edge12
|0.43 × 7
|
OFGCap-Pacific
|0.46 × 24
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
688 USD в месяц
2%
0
0
USD
USD
10K
USD
USD
2
100%
49
83%
100%
19.33
4.87
USD
USD
2%
1:500