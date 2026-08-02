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Сигналы / MetaTrader 4 / MultiEA VAN
Ka Wai Chiong

MultiEA VAN

Ka Wai Chiong
Ka Wai Chiong

Ka Wai Chiong

0 отзывов
Надежность
2 недели
0 / 0 USD
Копировать за 688 USD в месяц
прирост с 2026 2%
VantageMarkets-Live 3
1:500
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
49
Прибыльных трейдов:
41 (83.67%)
Убыточных трейдов:
8 (16.33%)
Лучший трейд:
24.85 USD
Худший трейд:
-3.07 USD
Общая прибыль:
251.69 USD (9 604 pips)
Общий убыток:
-13.02 USD (1 067 pips)
Макс. серия выигрышей:
15 (126.00 USD)
Макс. прибыль в серии:
126.00 USD (15)
Коэффициент Шарпа:
0.81
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
1.47%
Последний трейд:
3 минуты
Трейдов в неделю:
68
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
77.74
Длинных трейдов:
24 (48.98%)
Коротких трейдов:
25 (51.02%)
Профит фактор:
19.33
Мат. ожидание:
4.87 USD
Средняя прибыль:
6.14 USD
Средний убыток:
-1.63 USD
Макс. серия проигрышей:
1 (-3.07 USD)
Макс. убыток в серии:
-3.07 USD (1)
Прирост в месяц:
2.39%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
3.07 USD (0.03%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.03% (2.95 USD)
По эквити:
1.73% (177.36 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
AUDNZD 15
AUDCAD 14
NZDCAD 7
CADJPY 5
USDCAD 3
EURCAD 2
AUDJPY 2
GBPCAD 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
AUDNZD 56
AUDCAD 42
NZDCAD 33
CADJPY 58
USDCAD 14
EURCAD 17
AUDJPY 8
GBPCAD 10
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
AUDNZD 2.6K
AUDCAD 1.8K
NZDCAD 1.8K
CADJPY 1.2K
USDCAD 227
EURCAD 392
AUDJPY 251
GBPCAD 293
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +24.85 USD
Худший трейд: -3 USD
Макс. серия выигрышей: 15
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +126.00 USD
Макс. убыток в серии: -3.07 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "VantageMarkets-Live 3" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ICMarkets-Live23
0.00 × 34
InfinoxLimited-Live03
0.00 × 1
FBS-Real-6
0.00 × 2
EquitiBrokerageSC-Live 2
0.00 × 6
Exness-Real9
0.00 × 9
ICMarketsSC-Live19
0.00 × 17
MEXAtlantic-Real
0.00 × 1
Exness-Real28
0.00 × 1
VTMarkets-Live
0.00 × 15
DooPrime-Live 2
0.00 × 2
TeleTRADECY-NoDealingDesk
0.00 × 5
ICMarketsSC-Live23
0.00 × 3
TMGM.TradeMax-Live5
0.00 × 34
ICMarketsSC-Live26
0.00 × 11
Osprey-Live
0.05 × 21
InfinoxLimited-Live04
0.12 × 66
ICMarketsSC-Live15
0.14 × 103
AxioryAsia-02Live
0.14 × 35
Exness-Real14
0.18 × 208
ICMarketsSC-Live16
0.19 × 114
BlackBullMarkets-Live
0.23 × 35
ICMarketsEU-Live17
0.40 × 160
ICMarkets-Live22
0.42 × 60
Pepperstone-Edge12
0.43 × 7
OFGCap-Pacific
0.46 × 24
еще 208...
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Нет отзывов
2026.08.07 14:56
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.08.04 07:46
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.08.03 13:40
Share of trading days is too low
2026.08.03 13:40
Share of days for 80% of trades is too low
2026.08.02 09:57
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.08.02 09:57
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.08.02 09:57
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.08.02 09:57
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.08.02 09:57
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
MultiEA VAN
688 USD в месяц
2%
0
0
USD
10K
USD
2
100%
49
83%
100%
19.33
4.87
USD
2%
1:500
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