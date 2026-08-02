- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
67
盈利交易:
58 (86.56%)
亏损交易:
9 (13.43%)
最好交易:
24.85 USD
最差交易:
-3.07 USD
毛利:
321.43 USD (12 441 pips)
毛利亏损:
-14.18 USD (1 242 pips)
最大连续赢利:
15 (126.00 USD)
最大连续盈利:
126.00 USD (15)
夏普比率:
0.80
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
1.50%
最近交易:
9 几分钟前
每周交易:
75
平均持有时间:
2 天
采收率:
100.08
长期交易:
36 (53.73%)
短期交易:
31 (46.27%)
利润因子:
22.67
预期回报:
4.59 USD
平均利润:
5.54 USD
平均损失:
-1.58 USD
最大连续失误:
1 (-3.07 USD)
最大连续亏损:
-3.07 USD (1)
每月增长:
3.07%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
3.07 USD (0.03%)
相对跌幅:
结余:
0.03% (2.95 USD)
净值:
2.10% (216.37 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|AUDNZD
|20
|AUDCAD
|18
|NZDCAD
|10
|USDCAD
|6
|CADJPY
|5
|EURCAD
|2
|AUDJPY
|2
|GBPCAD
|1
|GBPUSD
|1
|NZDJPY
|1
|EURUSD
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|AUDNZD
|72
|AUDCAD
|46
|NZDCAD
|37
|USDCAD
|41
|CADJPY
|58
|EURCAD
|17
|AUDJPY
|8
|GBPCAD
|10
|GBPUSD
|6
|NZDJPY
|6
|EURUSD
|6
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|AUDNZD
|3.5K
|AUDCAD
|2.1K
|NZDCAD
|2.4K
|USDCAD
|505
|CADJPY
|1.2K
|EURCAD
|392
|AUDJPY
|251
|GBPCAD
|293
|GBPUSD
|143
|NZDJPY
|189
|EURUSD
|134
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +24.85 USD
最差交易: -3 USD
最大连续赢利: 15
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +126.00 USD
最大连续亏损: -3.07 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 VantageMarkets-Live 3 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
VantageFXInternational-Live 3
|0.00 × 4
|
BlackwellGlobal2-Live3
|0.00 × 2
|
Exness-Real28
|0.00 × 1
|
InfinoxLimited-Live03
|0.00 × 1
|
FBS-Real-6
|0.00 × 2
|
EquitiBrokerageSC-Live 2
|0.00 × 6
|
Exness-Real9
|0.00 × 9
|
VantageInternational-Live 12
|0.00 × 2
|
MEXAtlantic-Real
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 17
|
VTMarkets-Live
|0.00 × 15
|
DooPrime-Live 2
|0.00 × 2
|
TeleTRADECY-NoDealingDesk
|0.00 × 5
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 3
|
TMGM.TradeMax-Live5
|0.00 × 34
|
ICMarkets-Live23
|0.00 × 34
|
ICMarkets-Live19
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live26
|0.00 × 11
|
Osprey-Live
|0.05 × 21
|
InfinoxLimited-Live04
|0.12 × 66
|
ICMarketsSC-Live15
|0.14 × 103
|
AxioryAsia-02Live
|0.14 × 35
|
Exness-Real14
|0.18 × 208
|
ICMarketsSC-Live16
|0.19 × 114
|
BlackBullMarkets-Live
|0.23 × 35
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信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月688 USD
3%
0
0
USD
USD
10K
USD
USD
2
100%
67
86%
100%
22.66
4.59
USD
USD
2%
1:500