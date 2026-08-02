СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / Smart EA
Carlos Mendez Sanchez

Smart EA

Carlos Mendez Sanchez
Carlos Mendez Sanchez

Carlos Mendez Sanchez

0 отзывов
Надежность
14 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2026 13%
ICMarketsSC-Live22
1:500
Как подписаться?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
106
Прибыльных трейдов:
72 (67.92%)
Убыточных трейдов:
34 (32.08%)
Лучший трейд:
9.78 EUR
Худший трейд:
-6.43 EUR
Общая прибыль:
133.84 EUR (13 359 pips)
Общий убыток:
-68.37 EUR (10 056 pips)
Макс. серия выигрышей:
8 (5.75 EUR)
Макс. прибыль в серии:
12.35 EUR (5)
Коэффициент Шарпа:
0.22
Торговая активность:
98.70%
Макс. загрузка депозита:
1.99%
Последний трейд:
2 часа
Трейдов в неделю:
14
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
6.74
Длинных трейдов:
52 (49.06%)
Коротких трейдов:
54 (50.94%)
Профит фактор:
1.96
Мат. ожидание:
0.62 EUR
Средняя прибыль:
1.86 EUR
Средний убыток:
-2.01 EUR
Макс. серия проигрышей:
1 (-6.43 EUR)
Макс. убыток в серии:
-6.43 EUR (1)
Прирост в месяц:
4.69%
Годовой прогноз:
56.95%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
3.11 EUR
Максимальная:
9.71 EUR (1.82%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
1.82% (9.71 EUR)
По эквити:
2.49% (14.06 EUR)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
AUDCAD 106
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
AUDCAD 75
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
AUDCAD 3.3K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +9.78 EUR
Худший трейд: -6 EUR
Макс. серия выигрышей: 5
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +5.75 EUR
Макс. убыток в серии: -6.43 EUR

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-Live22" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ICMarketsSC-Live22
0.00 × 1
ICMarkets-Live10
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live14
0.00 × 1
ICMarkets-Live14
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live24
0.00 × 1
ICMarkets-Live20
1.33 × 21
ICMarketsSC-Live18
2.00 × 2
ICMarkets-Live22
2.50 × 2
Weltrade-Live
4.47 × 59
TitanFX-04
7.54 × 28
Axi-US06-Live
8.51 × 51
RoboForex-ProCent-5
17.63 × 8
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Нет отзывов
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Smart EA
30 USD в месяц
13%
0
0
USD
565
EUR
14
100%
106
67%
99%
1.95
0.62
EUR
2%
1:500
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.