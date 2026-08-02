- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
106
Прибыльных трейдов:
72 (67.92%)
Убыточных трейдов:
34 (32.08%)
Лучший трейд:
9.78 EUR
Худший трейд:
-6.43 EUR
Общая прибыль:
133.84 EUR (13 359 pips)
Общий убыток:
-68.37 EUR (10 056 pips)
Макс. серия выигрышей:
8 (5.75 EUR)
Макс. прибыль в серии:
12.35 EUR (5)
Коэффициент Шарпа:
0.22
Торговая активность:
98.70%
Макс. загрузка депозита:
1.99%
Последний трейд:
2 часа
Трейдов в неделю:
14
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
6.74
Длинных трейдов:
52 (49.06%)
Коротких трейдов:
54 (50.94%)
Профит фактор:
1.96
Мат. ожидание:
0.62 EUR
Средняя прибыль:
1.86 EUR
Средний убыток:
-2.01 EUR
Макс. серия проигрышей:
1 (-6.43 EUR)
Макс. убыток в серии:
-6.43 EUR (1)
Прирост в месяц:
4.69%
Годовой прогноз:
56.95%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
3.11 EUR
Максимальная:
9.71 EUR (1.82%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
1.82% (9.71 EUR)
По эквити:
2.49% (14.06 EUR)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|106
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|AUDCAD
|75
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|AUDCAD
|3.3K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +9.78 EUR
Худший трейд: -6 EUR
Макс. серия выигрышей: 5
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +5.75 EUR
Макс. убыток в серии: -6.43 EUR
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-Live22" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ICMarketsSC-Live22
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live10
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live14
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live14
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live20
|1.33 × 21
|
ICMarketsSC-Live18
|2.00 × 2
|
ICMarkets-Live22
|2.50 × 2
|
Weltrade-Live
|4.47 × 59
|
TitanFX-04
|7.54 × 28
|
Axi-US06-Live
|8.51 × 51
|
RoboForex-ProCent-5
|17.63 × 8
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
13%
0
0
USD
USD
565
EUR
EUR
14
100%
106
67%
99%
1.95
0.62
EUR
EUR
2%
1:500