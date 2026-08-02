- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
111
盈利交易:
75 (67.56%)
亏损交易:
36 (32.43%)
最好交易:
9.78 EUR
最差交易:
-6.43 EUR
毛利:
141.30 EUR (13 787 pips)
毛利亏损:
-70.58 EUR (10 412 pips)
最大连续赢利:
8 (5.75 EUR)
最大连续盈利:
12.35 EUR (5)
夏普比率:
0.23
交易活动:
98.70%
最大入金加载:
1.99%
最近交易:
16 几小时前
每周交易:
10
平均持有时间:
2 天
采收率:
7.28
长期交易:
56 (50.45%)
短期交易:
55 (49.55%)
利润因子:
2.00
预期回报:
0.64 EUR
平均利润:
1.88 EUR
平均损失:
-1.96 EUR
最大连续失误:
1 (-6.43 EUR)
最大连续亏损:
-6.43 EUR (1)
每月增长:
5.67%
年度预测:
68.74%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
3.11 EUR
最大值:
9.71 EUR (1.82%)
相对跌幅:
结余:
1.82% (9.71 EUR)
净值:
2.49% (14.06 EUR)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|111
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|AUDCAD
|81
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|AUDCAD
|3.4K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +9.78 EUR
最差交易: -6 EUR
最大连续赢利: 5
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +5.75 EUR
最大连续亏损: -6.43 EUR
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ICMarketsSC-Live22 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
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ICMarketsSC-Live22
|0.00 × 1
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ICMarkets-Live10
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live14
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live14
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live20
|1.33 × 21
|
ICMarketsSC-Live18
|2.00 × 2
|
ICMarkets-Live22
|2.50 × 2
|
Weltrade-Live
|4.47 × 59
|
TitanFX-04
|7.54 × 28
|
Axi-US06-Live
|8.51 × 51
|
RoboForex-ProCent-5
|17.63 × 8
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信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
14%
0
0
USD
USD
571
EUR
EUR
15
100%
111
67%
99%
2.00
0.64
EUR
EUR
2%
1:500