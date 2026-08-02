СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / GoldTrendBreakout
Gui Jiang Zhao

GoldTrendBreakout

Gui Jiang Zhao
Gui Jiang Zhao

Gui Jiang Zhao

0 отзывов
Надежность
10 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2026 234%
GTCGlobalSA-Live 1
1:500
Как подписаться?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
131
Прибыльных трейдов:
98 (74.80%)
Убыточных трейдов:
33 (25.19%)
Лучший трейд:
66.10 USD
Худший трейд:
-83.15 USD
Общая прибыль:
2 531.15 USD (50 572 pips)
Общий убыток:
-975.10 USD (19 485 pips)
Макс. серия выигрышей:
29 (1 108.75 USD)
Макс. прибыль в серии:
1 108.75 USD (29)
Коэффициент Шарпа:
0.41
Торговая активность:
0.19%
Макс. загрузка депозита:
6.22%
Последний трейд:
12 часов
Трейдов в неделю:
19
Ср. время удержания:
5 минут
Фактор восстановления:
3.18
Длинных трейдов:
56 (42.75%)
Коротких трейдов:
75 (57.25%)
Профит фактор:
2.60
Мат. ожидание:
11.88 USD
Средняя прибыль:
25.83 USD
Средний убыток:
-29.55 USD
Макс. серия проигрышей:
5 (-399.55 USD)
Макс. убыток в серии:
-399.55 USD (5)
Прирост в месяц:
10.31%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
490.05 USD (16.61%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
35.41% (490.05 USD)
По эквити:
7.79% (70.00 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 131
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 1.6K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 31K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +66.10 USD
Худший трейд: -83 USD
Макс. серия выигрышей: 29
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +1 108.75 USD
Макс. убыток в серии: -399.55 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "GTCGlobalSA-Live 1" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Axi-US03-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live26
7.89 × 9
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Нет отзывов
2026.08.05 03:53
Share of days for 80% of growth is too low
2026.08.04 12:48
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.76% of days out of 63 days of the signal's entire lifetime.
2026.08.02 06:56
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
GoldTrendBreakout
30 USD в месяц
234%
0
0
USD
1.1K
USD
10
0%
131
74%
0%
2.59
11.88
USD
35%
1:500
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.