- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
131
Прибыльных трейдов:
98 (74.80%)
Убыточных трейдов:
33 (25.19%)
Лучший трейд:
66.10 USD
Худший трейд:
-83.15 USD
Общая прибыль:
2 531.15 USD (50 572 pips)
Общий убыток:
-975.10 USD (19 485 pips)
Макс. серия выигрышей:
29 (1 108.75 USD)
Макс. прибыль в серии:
1 108.75 USD (29)
Коэффициент Шарпа:
0.41
Торговая активность:
0.19%
Макс. загрузка депозита:
6.22%
Последний трейд:
12 часов
Трейдов в неделю:
19
Ср. время удержания:
5 минут
Фактор восстановления:
3.18
Длинных трейдов:
56 (42.75%)
Коротких трейдов:
75 (57.25%)
Профит фактор:
2.60
Мат. ожидание:
11.88 USD
Средняя прибыль:
25.83 USD
Средний убыток:
-29.55 USD
Макс. серия проигрышей:
5 (-399.55 USD)
Макс. убыток в серии:
-399.55 USD (5)
Прирост в месяц:
10.31%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
490.05 USD (16.61%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
35.41% (490.05 USD)
По эквити:
7.79% (70.00 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|131
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|1.6K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|31K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +66.10 USD
Худший трейд: -83 USD
Макс. серия выигрышей: 29
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +1 108.75 USD
Макс. убыток в серии: -399.55 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "GTCGlobalSA-Live 1" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
Axi-US03-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live26
|7.89 × 9
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
234%
0
0
USD
USD
1.1K
USD
USD
10
0%
131
74%
0%
2.59
11.88
USD
USD
35%
1:500