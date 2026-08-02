- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
131
盈利交易:
98 (74.80%)
亏损交易:
33 (25.19%)
最好交易:
66.10 USD
最差交易:
-83.15 USD
毛利:
2 531.15 USD (50 572 pips)
毛利亏损:
-975.10 USD (19 485 pips)
最大连续赢利:
29 (1 108.75 USD)
最大连续盈利:
1 108.75 USD (29)
夏普比率:
0.41
交易活动:
0.19%
最大入金加载:
6.22%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
19
平均持有时间:
5 分钟
采收率:
3.18
长期交易:
56 (42.75%)
短期交易:
75 (57.25%)
利润因子:
2.60
预期回报:
11.88 USD
平均利润:
25.83 USD
平均损失:
-29.55 USD
最大连续失误:
5 (-399.55 USD)
最大连续亏损:
-399.55 USD (5)
每月增长:
10.31%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
490.05 USD (16.61%)
相对跌幅:
结余:
35.41% (490.05 USD)
净值:
7.79% (70.00 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|131
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|1.6K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|31K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +66.10 USD
最差交易: -83 USD
最大连续赢利: 29
最大连续失误: 5
最大连续盈利: +1 108.75 USD
最大连续亏损: -399.55 USD
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交易
赢%
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每月30 USD
234%
0
0
USD
USD
1.1K
USD
USD
10
0%
131
74%
0%
2.59
11.88
USD
USD
35%
1:500