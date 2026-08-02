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Сигналы / MetaTrader 4 / Dragon Gold Vietnam
Luong Quang Nguyen

Dragon Gold Vietnam

Luong Quang Nguyen
Luong Quang Nguyen

Luong Quang Nguyen

0 отзывов
Надежность
2 недели
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2026 29%
LiteFinanceVC-Live-08
1:500
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
14
Прибыльных трейдов:
11 (78.57%)
Убыточных трейдов:
3 (21.43%)
Лучший трейд:
123.74 USD
Худший трейд:
-4.19 USD
Общая прибыль:
313.33 USD (31 597 pips)
Общий убыток:
-4.43 USD (440 pips)
Макс. серия выигрышей:
4 (261.82 USD)
Макс. прибыль в серии:
261.82 USD (4)
Коэффициент Шарпа:
0.52
Торговая активность:
17.12%
Макс. загрузка депозита:
3.06%
Последний трейд:
11 часов
Трейдов в неделю:
13
Ср. время удержания:
3 часа
Фактор восстановления:
73.72
Длинных трейдов:
13 (92.86%)
Коротких трейдов:
1 (7.14%)
Профит фактор:
70.73
Мат. ожидание:
22.06 USD
Средняя прибыль:
28.48 USD
Средний убыток:
-1.48 USD
Макс. серия проигрышей:
1 (-4.19 USD)
Макс. убыток в серии:
-4.19 USD (1)
Прирост в месяц:
28.54%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
4.19 USD
Максимальная:
4.19 USD (0.39%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.01% (0.12 USD)
По эквити:
0.45% (6.13 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSDf 14
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSDf 309
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSDf 31K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +123.74 USD
Худший трейд: -4 USD
Макс. серия выигрышей: 4
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +261.82 USD
Макс. убыток в серии: -4.19 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "LiteFinanceVC-Live-08" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

🚀 Coming Soon on the MQL5 Market – Dragon Gold EA

✅ 10 years of backtested performance with a smooth and consistent equity curve.
✅ Low drawdown with a strong focus on capital preservation.
✅ No Martingale strategy.
✅ Fixed Stop Loss (SL) on every trade.
✅ Disciplined risk management designed for long-term, sustainable growth.

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Нет отзывов
2026.08.07 08:54
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.08.05 04:53
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2026.08.05 03:53
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2026.08.03 14:41
Share of trading days is too low
2026.08.03 14:41
Share of days for 80% of trades is too low
2026.08.03 14:41
High risk of negative slippage when copying deals
2026.08.03 13:40
Share of trading days is too low
2026.08.03 13:40
Share of days for 80% of trades is too low
2026.08.03 13:40
High risk of negative slippage when copying deals
2026.08.02 04:56
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.08.02 04:56
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.08.02 04:56
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.08.02 04:56
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.08.02 04:56
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Dragon Gold Vietnam
30 USD в месяц
29%
0
0
USD
1.4K
USD
2
100%
14
78%
17%
70.72
22.06
USD
0%
1:500
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