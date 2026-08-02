- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
14
Прибыльных трейдов:
11 (78.57%)
Убыточных трейдов:
3 (21.43%)
Лучший трейд:
123.74 USD
Худший трейд:
-4.19 USD
Общая прибыль:
313.33 USD (31 597 pips)
Общий убыток:
-4.43 USD (440 pips)
Макс. серия выигрышей:
4 (261.82 USD)
Макс. прибыль в серии:
261.82 USD (4)
Коэффициент Шарпа:
0.52
Торговая активность:
17.12%
Макс. загрузка депозита:
3.06%
Последний трейд:
11 часов
Трейдов в неделю:
13
Ср. время удержания:
3 часа
Фактор восстановления:
73.72
Длинных трейдов:
13 (92.86%)
Коротких трейдов:
1 (7.14%)
Профит фактор:
70.73
Мат. ожидание:
22.06 USD
Средняя прибыль:
28.48 USD
Средний убыток:
-1.48 USD
Макс. серия проигрышей:
1 (-4.19 USD)
Макс. убыток в серии:
-4.19 USD (1)
Прирост в месяц:
28.54%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
4.19 USD
Максимальная:
4.19 USD (0.39%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.01% (0.12 USD)
По эквити:
0.45% (6.13 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSDf
|14
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSDf
|309
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSDf
|31K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +123.74 USD
Худший трейд: -4 USD
Макс. серия выигрышей: 4
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +261.82 USD
Макс. убыток в серии: -4.19 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "LiteFinanceVC-Live-08" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
29%
0
0
USD
USD
1.4K
USD
USD
2
100%
14
78%
17%
70.72
22.06
USD
USD
0%
1:500