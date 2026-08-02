- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
18
盈利交易:
11 (61.11%)
亏损交易:
7 (38.89%)
最好交易:
123.74 USD
最差交易:
-8.66 USD
毛利:
313.33 USD (31 597 pips)
毛利亏损:
-28.65 USD (2 861 pips)
最大连续赢利:
4 (261.82 USD)
最大连续盈利:
261.82 USD (4)
夏普比率:
0.41
交易活动:
12.68%
最大入金加载:
3.06%
最近交易:
18 几小时前
每周交易:
11
平均持有时间:
2 小时
采收率:
11.75
长期交易:
17 (94.44%)
短期交易:
1 (5.56%)
利润因子:
10.94
预期回报:
15.82 USD
平均利润:
28.48 USD
平均损失:
-4.09 USD
最大连续失误:
4 (-24.22 USD)
最大连续亏损:
-24.22 USD (4)
每月增长:
26.30%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
4.19 USD
最大值:
24.22 USD (1.74%)
相对跌幅:
结余:
1.74% (24.22 USD)
净值:
0.45% (6.13 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSDf
|17
|EURUSDf
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSDf
|285
|EURUSDf
|0
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSDf
|29K
|EURUSDf
|-11
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +123.74 USD
最差交易: -9 USD
最大连续赢利: 4
最大连续失误: 4
最大连续盈利: +261.82 USD
最大连续亏损: -24.22 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 LiteFinanceVC-Live-08 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
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信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
26%
0
0
USD
USD
1.4K
USD
USD
2
100%
18
61%
13%
10.93
15.82
USD
USD
2%
1:500