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- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
66
Прибыльных трейдов:
48 (72.72%)
Убыточных трейдов:
18 (27.27%)
Лучший трейд:
11.19 USD
Худший трейд:
-5.33 USD
Общая прибыль:
86.61 USD (10 740 pips)
Общий убыток:
-31.00 USD (12 557 pips)
Макс. серия выигрышей:
9 (9.13 USD)
Макс. прибыль в серии:
18.51 USD (5)
Коэффициент Шарпа:
0.31
Торговая активность:
0.00%
Макс. загрузка депозита:
0.00%
Последний трейд:
14 часов
Трейдов в неделю:
5
Ср. время удержания:
2 минуты
Фактор восстановления:
5.29
Длинных трейдов:
34 (51.52%)
Коротких трейдов:
32 (48.48%)
Профит фактор:
2.79
Мат. ожидание:
0.84 USD
Средняя прибыль:
1.80 USD
Средний убыток:
-1.72 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-0.54 USD)
Макс. убыток в серии:
-5.77 USD (2)
Прирост в месяц:
38.95%
Алготрейдинг:
95%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.46 USD
Максимальная:
10.51 USD (9.21%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
9.21% (10.51 USD)
По эквити:
0.00% (0.00 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD.sd
|35
|BTCUSD.sd
|31
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD.sd
|57
|BTCUSD.sd
|-1
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD.sd
|2.4K
|BTCUSD.sd
|-4.2K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +11.19 USD
Худший трейд: -5 USD
Макс. серия выигрышей: 5
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +9.13 USD
Макс. убыток в серии: -0.54 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FXTRADING.com-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
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