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Jian Guang Chen

XAU FXTRADING

Jian Guang Chen
Jian Guang Chen

Jian Guang Chen

0 отзывов
Надежность
10 недель
0 / 0 USD
прирост с 2026 55%
FXTRADING.com-Live
1:500

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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
66
Прибыльных трейдов:
48 (72.72%)
Убыточных трейдов:
18 (27.27%)
Лучший трейд:
11.19 USD
Худший трейд:
-5.33 USD
Общая прибыль:
86.61 USD (10 740 pips)
Общий убыток:
-31.00 USD (12 557 pips)
Макс. серия выигрышей:
9 (9.13 USD)
Макс. прибыль в серии:
18.51 USD (5)
Коэффициент Шарпа:
0.31
Торговая активность:
0.00%
Макс. загрузка депозита:
0.00%
Последний трейд:
14 часов
Трейдов в неделю:
5
Ср. время удержания:
2 минуты
Фактор восстановления:
5.29
Длинных трейдов:
34 (51.52%)
Коротких трейдов:
32 (48.48%)
Профит фактор:
2.79
Мат. ожидание:
0.84 USD
Средняя прибыль:
1.80 USD
Средний убыток:
-1.72 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-0.54 USD)
Макс. убыток в серии:
-5.77 USD (2)
Прирост в месяц:
38.95%
Алготрейдинг:
95%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.46 USD
Максимальная:
10.51 USD (9.21%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
9.21% (10.51 USD)
По эквити:
0.00% (0.00 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD.sd 35
BTCUSD.sd 31
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD.sd 57
BTCUSD.sd -1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD.sd 2.4K
BTCUSD.sd -4.2K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +11.19 USD
Худший трейд: -5 USD
Макс. серия выигрышей: 5
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +9.13 USD
Макс. убыток в серии: -0.54 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FXTRADING.com-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

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Нет отзывов
2026.08.01 23:54
High risk of negative slippage when copying deals
2026.08.01 23:54
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика