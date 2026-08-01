- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
68
盈利交易:
49 (72.05%)
亏损交易:
19 (27.94%)
最好交易:
11.19 USD
最差交易:
-5.33 USD
毛利:
90.39 USD (10 865 pips)
毛利亏损:
-33.16 USD (13 637 pips)
最大连续赢利:
9 (9.13 USD)
最大连续盈利:
18.51 USD (5)
夏普比率:
0.30
交易活动:
0.19%
最大入金加载:
8.25%
最近交易:
18 几小时前
每周交易:
4
平均持有时间:
2 分钟
采收率:
5.45
长期交易:
36 (52.94%)
短期交易:
32 (47.06%)
利润因子:
2.73
预期回报:
0.84 USD
平均利润:
1.84 USD
平均损失:
-1.75 USD
最大连续失误:
3 (-0.54 USD)
最大连续亏损:
-5.77 USD (2)
每月增长:
41.67%
算法交易:
95%
结余跌幅:
绝对:
0.46 USD
最大值:
10.51 USD (9.21%)
相对跌幅:
结余:
9.21% (10.51 USD)
净值:
0.79% (1.24 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD.sd
|36
|BTCUSD.sd
|32
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD.sd
|61
|BTCUSD.sd
|-4
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD.sd
|2.5K
|BTCUSD.sd
|-5.3K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +11.19 USD
最差交易: -5 USD
最大连续赢利: 5
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +9.13 USD
最大连续亏损: -0.54 USD
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无数据
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价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月999 USD
57%
0
0
USD
USD
158
USD
USD
10
95%
68
72%
0%
2.72
0.84
USD
USD
9%
1:500