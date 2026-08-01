СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / EUROEDGE
Angel Fredy De Los Santos Reyes

EUROEDGE

Angel Fredy De Los Santos Reyes
Angel Fredy De Los Santos Reyes

Angel Fredy De Los Santos Reyes

Ученик Зеленого Барона.
0 отзывов
Надежность
3 недели
0 / 0 USD
Копировать за 49 USD в месяц
прирост с 2026 11%
ICMarketsInternational-MT5-4
1:200
Как подписаться?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
201
Прибыльных трейдов:
67 (33.33%)
Убыточных трейдов:
134 (66.67%)
Лучший трейд:
29.86 USD
Худший трейд:
-8.42 USD
Общая прибыль:
269.40 USD (5 998 pips)
Общий убыток:
-214.46 USD (5 290 pips)
Макс. серия выигрышей:
13 (37.84 USD)
Макс. прибыль в серии:
71.24 USD (6)
Коэффициент Шарпа:
0.10
Торговая активность:
7.76%
Макс. загрузка депозита:
18.09%
Последний трейд:
15 часов
Трейдов в неделю:
72
Ср. время удержания:
1 час
Фактор восстановления:
0.81
Длинных трейдов:
103 (51.24%)
Коротких трейдов:
98 (48.76%)
Профит фактор:
1.26
Мат. ожидание:
0.27 USD
Средняя прибыль:
4.02 USD
Средний убыток:
-1.60 USD
Макс. серия проигрышей:
23 (-60.52 USD)
Макс. убыток в серии:
-60.52 USD (23)
Прирост в месяц:
10.99%
Алготрейдинг:
24%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
67.62 USD
Максимальная:
67.62 USD (13.52%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
13.02% (65.08 USD)
По эквити:
0.49% (2.82 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
EURUSD 199
NZDUSD 2
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
EURUSD 55
NZDUSD 0
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
EURUSD 694
NZDUSD 14
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +29.86 USD
Худший трейд: -8 USD
Макс. серия выигрышей: 6
Макс. серия проигрышей: 23
Макс. прибыль в серии: +37.84 USD
Макс. убыток в серии: -60.52 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsInternational-MT5-4" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Tickmill-Live
6.85 × 109
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика

EUROEDGE 1% | Квантовый движок EUR/USD

Один рынок. Одна пара. Один процент.

Следите за сигналами. Осваивайте стратегии. Получайте преимущество.

======================================================================

МАНИФЕСТ EUROEDGE: ГИПЕРСПЕЦИАЛИЗАЦИЯ ВМЕСТО ХАОСА

Большинство сервисов сигналов сливают аккаунты проп-фирм, потому что торгуют 15 разными парами, накапливают токсичные нехеджированные сетки (Grid) и удваивают лоты Мартингейлом на новостях.

EuroEdge 1% работает на основе чистой квантитативной дисциплины.

Мы торгуем ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО парой EUR/USD (99,9% времени). Досконально освоив ликвидность сессий, ордер-блоки и циклы возврата к среднему на одном-единственном рынке, наш исполняющий алгоритм целенаправленно генерирует системную доходность 1% в день, жестко удерживая максимальный дневной просадный щит на уровне -5%.

Стратегия разработана с долгосрочной целью — достижение порядка +10% прироста в месяц при удержании просадки ниже 5%. Это ориентир, а не гарантия.

Ознакомьтесь с верифицированной статистикой и выберите множитель риска, соответствующий вашему счету.

Сторонние сигналы могут быть запрещены некоторыми челендж-компаниями.

Перед оформлением подписки подтвердите правила вашей программы.

======================================================================

5 НЕОТМЕНИМЫХ ПРАВИЛ ИСПОЛНЕНИЯ

  1. 100% СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ НА EUR/USD: Никакой хаотичной торговли волатильной экзотикой. Хирургическая точность на одной паре.

  2. ЖЕСТКИЙ СТОП-ЛОСС НА КАЖДОЙ СДЕЛКЕ: Капитал защищен в микросекунду открытия. Никаких позиций без защиты, никогда.

  3. НОЛЬ ТОКСИЧНЫХ СТРАТЕГИЙ: АБСОЛЮТНО никакого Мартингейла, никаких сеток и высокочастотного арбитража.

  4. ПОЛНАЯ СОВМЕСТИМОСТЬ С ПРОП-ФИРМАМИ: Спроектировано для строгого соблюдения лимитов эквити в 3%–5% в день для челендж-аккаунтов.

  5. КОПИРОВАНИЕ С МИНИМАЛЬНОЙ Задержкой: Полностью облачная репликация со скоростью исполнения до 50 мс. С вашей стороны VPS не требуется.

======================================================================

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ НАСТРОЙКИ СЧЕТА

Минимальный капитал: $500+ (Личный ECN) / $10K–$200K (Проп-челенджи)

Тип исполнения: Авто-масштабирование лота с риском 0,5%–1,0% на сделку или множитель лота 1:1.

Рекомендуемый брокер: Любой Raw Spread / ECN брокер или MT4/MT5 сервер проп-фирмы.

Хватит торговать эмоциями. Начните копировать системы.

Подключите свой счет сегодня и получите свое преимущество.


Нет отзывов
2026.08.01 22:54
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.08.01 22:54
Too frequent deals may negatively impact copying results
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
EUROEDGE
49 USD в месяц
11%
0
0
USD
555
USD
3
24%
201
33%
8%
1.25
0.27
USD
13%
1:200
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.