EUROEDGE 1% | Квантовый движок EUR/USD

Один рынок. Одна пара. Один процент.

Следите за сигналами. Осваивайте стратегии. Получайте преимущество.

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МАНИФЕСТ EUROEDGE: ГИПЕРСПЕЦИАЛИЗАЦИЯ ВМЕСТО ХАОСА

Большинство сервисов сигналов сливают аккаунты проп-фирм, потому что торгуют 15 разными парами, накапливают токсичные нехеджированные сетки (Grid) и удваивают лоты Мартингейлом на новостях.

EuroEdge 1% работает на основе чистой квантитативной дисциплины.

Мы торгуем ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО парой EUR/USD (99,9% времени). Досконально освоив ликвидность сессий, ордер-блоки и циклы возврата к среднему на одном-единственном рынке, наш исполняющий алгоритм целенаправленно генерирует системную доходность 1% в день, жестко удерживая максимальный дневной просадный щит на уровне -5%.

Стратегия разработана с долгосрочной целью — достижение порядка +10% прироста в месяц при удержании просадки ниже 5%. Это ориентир, а не гарантия.

Ознакомьтесь с верифицированной статистикой и выберите множитель риска, соответствующий вашему счету.

Сторонние сигналы могут быть запрещены некоторыми челендж-компаниями.

Перед оформлением подписки подтвердите правила вашей программы.

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5 НЕОТМЕНИМЫХ ПРАВИЛ ИСПОЛНЕНИЯ

100% СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ НА EUR/USD: Никакой хаотичной торговли волатильной экзотикой. Хирургическая точность на одной паре. ЖЕСТКИЙ СТОП-ЛОСС НА КАЖДОЙ СДЕЛКЕ: Капитал защищен в микросекунду открытия. Никаких позиций без защиты, никогда. НОЛЬ ТОКСИЧНЫХ СТРАТЕГИЙ: АБСОЛЮТНО никакого Мартингейла, никаких сеток и высокочастотного арбитража. ПОЛНАЯ СОВМЕСТИМОСТЬ С ПРОП-ФИРМАМИ: Спроектировано для строгого соблюдения лимитов эквити в 3%–5% в день для челендж-аккаунтов. КОПИРОВАНИЕ С МИНИМАЛЬНОЙ Задержкой: Полностью облачная репликация со скоростью исполнения до 50 мс. С вашей стороны VPS не требуется.

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РЕКОМЕНДУЕМЫЕ НАСТРОЙКИ СЧЕТА

• Минимальный капитал: $500+ (Личный ECN) / $10K–$200K (Проп-челенджи)

• Тип исполнения: Авто-масштабирование лота с риском 0,5%–1,0% на сделку или множитель лота 1:1.

• Рекомендуемый брокер: Любой Raw Spread / ECN брокер или MT4/MT5 сервер проп-фирмы.

Хватит торговать эмоциями. Начните копировать системы.

Подключите свой счет сегодня и получите свое преимущество.