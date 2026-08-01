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Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|EURUSD
|199
|NZDUSD
|2
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|EURUSD
|55
|NZDUSD
|0
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|EURUSD
|694
|NZDUSD
|14
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Загрузка депозита
- Просадка
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsInternational-MT5-4" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
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Tickmill-Live
|6.85 × 109
EUROEDGE 1% | Квантовый движок EUR/USD
Один рынок. Одна пара. Один процент.
Следите за сигналами. Осваивайте стратегии. Получайте преимущество.======================================================================
МАНИФЕСТ EUROEDGE: ГИПЕРСПЕЦИАЛИЗАЦИЯ ВМЕСТО ХАОСА
Большинство сервисов сигналов сливают аккаунты проп-фирм, потому что торгуют 15 разными парами, накапливают токсичные нехеджированные сетки (Grid) и удваивают лоты Мартингейлом на новостях.
EuroEdge 1% работает на основе чистой квантитативной дисциплины.
Мы торгуем ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО парой EUR/USD (99,9% времени). Досконально освоив ликвидность сессий, ордер-блоки и циклы возврата к среднему на одном-единственном рынке, наш исполняющий алгоритм целенаправленно генерирует системную доходность 1% в день, жестко удерживая максимальный дневной просадный щит на уровне -5%.
Стратегия разработана с долгосрочной целью — достижение порядка +10% прироста в месяц при удержании просадки ниже 5%. Это ориентир, а не гарантия.
Ознакомьтесь с верифицированной статистикой и выберите множитель риска, соответствующий вашему счету.
Сторонние сигналы могут быть запрещены некоторыми челендж-компаниями.
Перед оформлением подписки подтвердите правила вашей программы.======================================================================
5 НЕОТМЕНИМЫХ ПРАВИЛ ИСПОЛНЕНИЯ
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100% СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ НА EUR/USD: Никакой хаотичной торговли волатильной экзотикой. Хирургическая точность на одной паре.
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ЖЕСТКИЙ СТОП-ЛОСС НА КАЖДОЙ СДЕЛКЕ: Капитал защищен в микросекунду открытия. Никаких позиций без защиты, никогда.
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НОЛЬ ТОКСИЧНЫХ СТРАТЕГИЙ: АБСОЛЮТНО никакого Мартингейла, никаких сеток и высокочастотного арбитража.
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ПОЛНАЯ СОВМЕСТИМОСТЬ С ПРОП-ФИРМАМИ: Спроектировано для строгого соблюдения лимитов эквити в 3%–5% в день для челендж-аккаунтов.
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КОПИРОВАНИЕ С МИНИМАЛЬНОЙ Задержкой: Полностью облачная репликация со скоростью исполнения до 50 мс. С вашей стороны VPS не требуется.
РЕКОМЕНДУЕМЫЕ НАСТРОЙКИ СЧЕТА
• Минимальный капитал: $500+ (Личный ECN) / $10K–$200K (Проп-челенджи)
• Тип исполнения: Авто-масштабирование лота с риском 0,5%–1,0% на сделку или множитель лота 1:1.
• Рекомендуемый брокер: Любой Raw Spread / ECN брокер или MT4/MT5 сервер проп-фирмы.
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