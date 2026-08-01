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Angel Fredy De Los Santos Reyes

EUROEDGE

Angel Fredy De Los Santos Reyes
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绿男爵的徒弟 .
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最差交易:
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毛利:
279.04 USD (6 395 pips)
毛利亏损:
-239.62 USD (5 982 pips)
最大连续赢利:
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最大连续盈利:
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夏普比率:
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平均持有时间:
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长期交易:
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短期交易:
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平均损失:
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最大连续失误:
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最大连续亏损:
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算法交易:
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分配

交易品种 交易 Sell Buy
EURUSD 221
NZDUSD 2
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
EURUSD 40
NZDUSD 0
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
EURUSD 399
NZDUSD 14
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
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EUROEDGE 1% | EUR/USD 量化引擎

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执行类型： 自动手数缩放（设置单笔交易风险为 0.5%–1.0%）或 1:1 手数倍率。

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2026.08.01 22:54
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.08.01 22:54
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9%
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