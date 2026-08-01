EUROEDGE 1% | EUR/USD 量化引擎

单一市场 · 单一货币对 · 百分之一

跟随信号 · 掌握策略 · 赢取优势

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EUROEDGE 宣言：高度专业化 击碎市场混沌

大多数信号服务之所以爆仓自营交易（Prop Firm）账户，是因为它们同时交易 15 种不同的货币对，堆叠高风险的非对冲网格，并在新闻发布期间使用马丁格尔（Martingale）策略翻倍加仓。

EuroEdge 1% 完全基于严格的量化纪律运行。

我们专一交易 EUR/USD（99.9% 的时间）。通过精通单一市场的会话流动性、订单块（Order Blocks）以及均值回归周期，我们的执行引擎旨在实现每天 1% 的系统化收益，同时严密守住 -5% 的最大单日回撤硬性防护盾。

本策略围绕实现约 +10% 月度增长的长期目标开发，同时力求将回撤控制在 5% 以下。此为目标，非绝对保证。

请查阅经验证的实盘记录，并选择适合您账户的风险倍率。

部分考核公司可能禁止使用外部信号。

订阅前请务必确认您所参加项目的规则。

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5 大不可妥协的执行法则

100% 专注 EUR/USD： 绝不盲目分散交易高波动的外汇交叉盘/奇异货币对。对单一货币对做到手术刀般精细的掌控。 每笔交易均设硬性止损： 资金在订单执行的微秒级瞬间即获保护。绝不进行无止损裸露交易。 零高危毒性策略： 绝对不使用马丁格尔、网格交易及高频套利。 完美契合自营交易公司（Prop Firm）： 专为严格遵守考核账户 3%–5% 每日净值限制而设计。 极低延迟跟单： 全托管云端同步复制，延迟控制在 50 毫秒以内。您无需自行配置 VPS。

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推荐账户设置

• 最低资金要求： $500+（个人 ECN 账户）/ $10K–$200K（自营考核账户）

• 执行类型： 自动手数缩放（设置单笔交易风险为 0.5%–1.0%）或 1:1 手数倍率。

• 推荐经纪商/平台： 任何 Raw Spread / ECN 经纪商或自营公司 MT4/MT5 服务器。

拒绝情绪化交易。开启系统化跟单。

即刻连接您的账户，赢取专属您的市场优势。