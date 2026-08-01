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Сигналы / MetaTrader 5 / Trading82
Salvatore Ferraina

Trading82

Salvatore Ferraina
Salvatore Ferraina

Salvatore Ferraina

0 отзывов
Надежность
33 недели
0 / 0 USD
Копировать за 1000 USD в месяц
прирост с 2025 473%
STARTRADERFinancial-Live 3
1:500
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
1 398
Прибыльных трейдов:
786 (56.22%)
Убыточных трейдов:
612 (43.78%)
Лучший трейд:
54 265.67 EUR
Худший трейд:
-26 616.33 EUR
Общая прибыль:
1 164 265.74 EUR (4 590 470 pips)
Общий убыток:
-696 256.53 EUR (4 869 260 pips)
Макс. серия выигрышей:
28 (324 242.41 EUR)
Макс. прибыль в серии:
324 242.41 EUR (28)
Коэффициент Шарпа:
0.11
Торговая активность:
27.14%
Макс. загрузка депозита:
3.18%
Последний трейд:
2 минуты
Трейдов в неделю:
124
Ср. время удержания:
6 часов
Фактор восстановления:
1.64
Длинных трейдов:
812 (58.08%)
Коротких трейдов:
586 (41.92%)
Профит фактор:
1.67
Мат. ожидание:
334.77 EUR
Средняя прибыль:
1 481.25 EUR
Средний убыток:
-1 137.67 EUR
Макс. серия проигрышей:
20 (-12 115.44 EUR)
Макс. убыток в серии:
-284 889.02 EUR (19)
Прирост в месяц:
3.76%
Годовой прогноз:
45.67%
Алготрейдинг:
12%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
2 658.68 EUR
Максимальная:
286 196.34 EUR (34.82%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
34.86% (286 196.34 EUR)
По эквити:
0.27% (1 519.25 EUR)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 1204
BTCUSD 97
CL-OIL 53
EURUSD 16
NAS100+ 15
AUDCNH 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 520K
BTCUSD 18K
CL-OIL -4K
EURUSD -199
NAS100+ 543
AUDCNH -11
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 166K
BTCUSD -3.1M
CL-OIL 12K
EURUSD -306
NAS100+ 42K
AUDCNH -152
1M 2M 3M 4M 5M 6M
1M 2M 3M 4M 5M 6M
1M 2M 3M 4M 5M 6M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +54 265.67 EUR
Худший трейд: -26 616 EUR
Макс. серия выигрышей: 28
Макс. серия проигрышей: 19
Макс. прибыль в серии: +324 242.41 EUR
Макс. убыток в серии: -12 115.44 EUR

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "STARTRADERFinancial-Live 3" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

CapitalPointTrading-MT5-4
0.00 × 3
Pepperstone-MT5-Live01
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
0.91 × 137
VantageInternational-Live 10
1.00 × 1
STARTRADERFinancial-Live 3
1.57 × 168
TradeMaxGlobal-Live
2.10 × 86
VantageTradingLtd-Live
2.67 × 6
ICMarketsEU-MT5-5
3.00 × 4
TreasuryExzone-Server
4.71 × 7
Ava-Real 1-MT5
15.46 × 299
Exness-MT5Real9
15.78 × 74
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🥇 GOLD SIGNALS PRO | Oltre 20 Anni di Esperienza nel Trading sull'Oro (XAU/USD)

Benvenuto in trading82 (https://web.telegram.org/k/#@tradeonline82libero) una sala segnali dedicata esclusivamente al trading sul Gold (XAU/USD).

Da oltre 20 anni studio il comportamento dell'oro, analizzando ogni giorno il mercato per individuare le opportunità con il miglior rapporto rischio/rendimento. La mia operatività è focalizzata unicamente sul Gold, uno degli strumenti finanziari più dinamici e liquidi al mondo.

La mia strategia

La strategia è il risultato di anni di studio, esperienza e continuo perfezionamento. Ogni operazione nasce dall'unione di diversi fattori:

  • Analisi della struttura del mercato.

  • Individuazione delle principali aree di domanda e offerta.

  • Studio della liquidità e dei movimenti istituzionali.

  • Analisi del trend e del momentum.

  • Gestione rigorosa del rischio.

  • Attenzione agli eventi macroeconomici che influenzano il prezzo dell'oro.

Ogni segnale viene valutato con attenzione prima di essere pubblicato, privilegiando la qualità rispetto alla quantità.

Cosa troverai nella sala segnali

✔️ Segnali operativi su XAU/USD.

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✔️ Stop Loss e Take Profit.

✔️ Aggiornamenti in tempo reale durante l'operazione.

✔️ Gestione dinamica della posizione, con eventuali spostamenti dello Stop Loss e prese di profitto parziali.

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Il mio obiettivo

L'obiettivo non è semplicemente inviare segnali, ma offrire un approccio professionale al trading sul Gold, basato su disciplina, gestione del rischio e analisi tecnica.

Ogni operazione comporta un rischio e nessuna strategia può garantire risultati certi. Per questo motivo è fondamentale utilizzare sempre una corretta gestione del capitale e operare con responsabilità.

Se cerchi una sala segnali dedicata esclusivamente al Gold (XAU/USD), costruita su esperienza, metodo e costanza, sei nel posto giusto.

Benvenuto in trading82.


Нет отзывов
2026.08.01 14:51
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 2.26% of days out of 221 days of the signal's entire lifetime.
2026.08.01 14:51
Too frequent deals may negatively impact copying results
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Trading82
1000 USD в месяц
473%
0
0
USD
567K
EUR
33
12%
1 398
56%
27%
1.67
334.77
EUR
35%
1:500
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