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Salvatore Ferraina

Trading82

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盈利交易:
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亏损交易:
837 (44.50%)
最好交易:
54 265.67 EUR
最差交易:
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毛利:
1 176 127.03 EUR (4 669 587 pips)
毛利亏损:
-699 875.20 EUR (4 922 818 pips)
最大连续赢利:
28 (324 242.41 EUR)
最大连续盈利:
324 242.41 EUR (28)
夏普比率:
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交易活动:
36.32%
最大入金加载:
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最近交易:
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每周交易:
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平均持有时间:
5 小时
采收率:
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长期交易:
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短期交易:
813 (43.22%)
利润因子:
1.68
预期回报:
253.19 EUR
平均利润:
1 126.56 EUR
平均损失:
-836.17 EUR
最大连续失误:
20 (-12 115.44 EUR)
最大连续亏损:
-284 889.02 EUR (19)
每月增长:
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年度预测:
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算法交易:
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结余跌幅:
绝对:
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最大值:
286 196.34 EUR (34.82%)
相对跌幅:
结余:
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净值:
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分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD 1681
BTCUSD 97
CL-OIL 56
EURUSD 19
NAS100+ 15
AUDCNH 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD 530K
BTCUSD 18K
CL-OIL -4.1K
EURUSD -227
NAS100+ 543
AUDCNH -11
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD 192K
BTCUSD -3.1M
CL-OIL 12K
EURUSD -392
NAS100+ 42K
AUDCNH -152
1M 2M 3M 4M 5M 6M
1M 2M 3M 4M 5M 6M
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最好交易: +54 265.67 EUR
最差交易: -26 616 EUR
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最大连续亏损: -12 115.44 EUR

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2.10 × 86
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2.67 × 6
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3.00 × 4
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Il mio obiettivo

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2026.08.11 18:33
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2026.08.11 17:32
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2026.08.01 14:51
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 2.26% of days out of 221 days of the signal's entire lifetime.
2026.08.01 14:51
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