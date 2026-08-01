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Salvatore Ferraina

Trading82

Salvatore Ferraina
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growth since 2025 472%
STARTRADERFinancial-Live 3
1:500
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  • Growth
  • Balance
  • Equity
  • Drawdown
Trades:
1 369
Profit Trades:
769 (56.17%)
Loss Trades:
600 (43.83%)
Best trade:
54 265.67 EUR
Worst trade:
-26 616.33 EUR
Gross Profit:
1 163 800.70 EUR (4 579 208 pips)
Gross Loss:
-696 107.56 EUR (4 867 038 pips)
Maximum consecutive wins:
28 (324 242.41 EUR)
Maximal consecutive profit:
324 242.41 EUR (28)
Sharpe Ratio:
0.11
Trading activity:
19.74%
Max deposit load:
3.18%
Latest trade:
27 minutes ago
Trades per week:
148
Avg holding time:
6 hours
Recovery Factor:
1.63
Long Trades:
783 (57.20%)
Short Trades:
586 (42.80%)
Profit Factor:
1.67
Expected Payoff:
341.63 EUR
Average Profit:
1 513.39 EUR
Average Loss:
-1 160.18 EUR
Maximum consecutive losses:
20 (-12 115.44 EUR)
Maximal consecutive loss:
-284 889.02 EUR (19)
Monthly growth:
3.71%
Annual Forecast:
44.97%
Algo trading:
11%
Drawdown by balance:
Absolute:
2 658.68 EUR
Maximal:
286 196.34 EUR (34.82%)
Relative drawdown:
By Balance:
34.86% (286 196.34 EUR)
By Equity:
0.27% (1 519.25 EUR)

Distribution

Symbol Deals Sell Buy
XAUUSD 1187
BTCUSD 95
CL-OIL 47
NAS100+ 15
EURUSD 12
AUDCNH 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbol Gross Profit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 520K
BTCUSD 18K
CL-OIL -4.1K
NAS100+ 543
EURUSD -142
AUDCNH -11
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
Symbol Gross Profit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 166K
BTCUSD -3.1M
CL-OIL 12K
NAS100+ 42K
EURUSD -116
AUDCNH -152
1M 2M 3M 4M 5M 6M
1M 2M 3M 4M 5M 6M
1M 2M 3M 4M 5M 6M
  • Deposit load
  • Drawdown
Best trade: +54 265.67 EUR
Worst trade: -26 616 EUR
Maximum consecutive wins: 28
Maximum consecutive losses: 19
Maximal consecutive profit: +324 242.41 EUR
Maximal consecutive loss: -12 115.44 EUR

The average slippage based on execution statistics on real accounts of various brokers is specified in pips. It depends on the difference between the provider's quotes from "STARTRADERFinancial-Live 3" and the subscriber's quotes, as well as on order execution delays. Lower values mean better quality of copying.

CapitalPointTrading-MT5-4
0.00 × 3
Pepperstone-MT5-Live01
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
0.91 × 137
VantageInternational-Live 10
1.00 × 1
STARTRADERFinancial-Live 3
1.57 × 168
TradeMaxGlobal-Live
2.10 × 86
VantageTradingLtd-Live
2.67 × 6
ICMarketsEU-MT5-5
3.00 × 4
TreasuryExzone-Server
4.71 × 7
Ava-Real 1-MT5
15.46 × 299
Exness-MT5Real9
15.78 × 74
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🥇 GOLD SIGNALS PRO | Oltre 20 Anni di Esperienza nel Trading sull'Oro (XAU/USD)

Benvenuto in trading82 (https://web.telegram.org/k/#@tradeonline82libero) una sala segnali dedicata esclusivamente al trading sul Gold (XAU/USD).

Da oltre 20 anni studio il comportamento dell'oro, analizzando ogni giorno il mercato per individuare le opportunità con il miglior rapporto rischio/rendimento. La mia operatività è focalizzata unicamente sul Gold, uno degli strumenti finanziari più dinamici e liquidi al mondo.

La mia strategia

La strategia è il risultato di anni di studio, esperienza e continuo perfezionamento. Ogni operazione nasce dall'unione di diversi fattori:

  • Analisi della struttura del mercato.

  • Individuazione delle principali aree di domanda e offerta.

  • Studio della liquidità e dei movimenti istituzionali.

  • Analisi del trend e del momentum.

  • Gestione rigorosa del rischio.

  • Attenzione agli eventi macroeconomici che influenzano il prezzo dell'oro.

Ogni segnale viene valutato con attenzione prima di essere pubblicato, privilegiando la qualità rispetto alla quantità.

Cosa troverai nella sala segnali

✔️ Segnali operativi su XAU/USD.

✔️ Prezzo di ingresso.

✔️ Stop Loss e Take Profit.

✔️ Aggiornamenti in tempo reale durante l'operazione.

✔️ Gestione dinamica della posizione, con eventuali spostamenti dello Stop Loss e prese di profitto parziali.

✔️ Report finale al termine di ogni operazione.

Il mio obiettivo

L'obiettivo non è semplicemente inviare segnali, ma offrire un approccio professionale al trading sul Gold, basato su disciplina, gestione del rischio e analisi tecnica.

Ogni operazione comporta un rischio e nessuna strategia può garantire risultati certi. Per questo motivo è fondamentale utilizzare sempre una corretta gestione del capitale e operare con responsabilità.

Se cerchi una sala segnali dedicata esclusivamente al Gold (XAU/USD), costruita su esperienza, metodo e costanza, sei nel posto giusto.

Benvenuto in trading82.


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2026.08.01 14:51
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 2.26% of days out of 221 days of the signal's entire lifetime.
2026.08.01 14:51
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Price
Growth
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Balance
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PF
Expected Payoff
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1000 USD per month
472%
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USD
567K
EUR
33
11%
1 369
56%
20%
1.67
341.63
EUR
35%
1:500
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