- Growth
- Balance
- Equity
- Drawdown
Distribution
|Symbol
|Deals
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|1187
|BTCUSD
|95
|CL-OIL
|47
|NAS100+
|15
|EURUSD
|12
|AUDCNH
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Symbol
|Gross Profit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|520K
|BTCUSD
|18K
|CL-OIL
|-4.1K
|NAS100+
|543
|EURUSD
|-142
|AUDCNH
|-11
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|Symbol
|Gross Profit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|166K
|BTCUSD
|-3.1M
|CL-OIL
|12K
|NAS100+
|42K
|EURUSD
|-116
|AUDCNH
|-152
|
1M 2M 3M 4M 5M 6M
|
1M 2M 3M 4M 5M 6M
|
1M 2M 3M 4M 5M 6M
- Deposit load
- Drawdown
The average slippage based on execution statistics on real accounts of various brokers is specified in pips. It depends on the difference between the provider's quotes from "STARTRADERFinancial-Live 3" and the subscriber's quotes, as well as on order execution delays. Lower values mean better quality of copying.
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|0.00 × 3
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.91 × 137
|
VantageInternational-Live 10
|1.00 × 1
|
STARTRADERFinancial-Live 3
|1.57 × 168
|
TradeMaxGlobal-Live
|2.10 × 86
|
VantageTradingLtd-Live
|2.67 × 6
|
ICMarketsEU-MT5-5
|3.00 × 4
|
TreasuryExzone-Server
|4.71 × 7
|
Ava-Real 1-MT5
|15.46 × 299
|
Exness-MT5Real9
|15.78 × 74
Benvenuto in trading82 (https://web.telegram.org/k/#@tradeonline82libero) una sala segnali dedicata esclusivamente al trading sul Gold (XAU/USD).
Da oltre 20 anni studio il comportamento dell'oro, analizzando ogni giorno il mercato per individuare le opportunità con il miglior rapporto rischio/rendimento. La mia operatività è focalizzata unicamente sul Gold, uno degli strumenti finanziari più dinamici e liquidi al mondo.
La mia strategia
La strategia è il risultato di anni di studio, esperienza e continuo perfezionamento. Ogni operazione nasce dall'unione di diversi fattori:
-
Analisi della struttura del mercato.
-
Individuazione delle principali aree di domanda e offerta.
-
Studio della liquidità e dei movimenti istituzionali.
-
Analisi del trend e del momentum.
-
Gestione rigorosa del rischio.
-
Attenzione agli eventi macroeconomici che influenzano il prezzo dell'oro.
Ogni segnale viene valutato con attenzione prima di essere pubblicato, privilegiando la qualità rispetto alla quantità.
Cosa troverai nella sala segnali
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Il mio obiettivo
L'obiettivo non è semplicemente inviare segnali, ma offrire un approccio professionale al trading sul Gold, basato su disciplina, gestione del rischio e analisi tecnica.
Ogni operazione comporta un rischio e nessuna strategia può garantire risultati certi. Per questo motivo è fondamentale utilizzare sempre una corretta gestione del capitale e operare con responsabilità.
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