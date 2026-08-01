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- Просадка
Всего трейдов:
102
Прибыльных трейдов:
84 (82.35%)
Убыточных трейдов:
18 (17.65%)
Лучший трейд:
42.73 USD
Худший трейд:
-75.66 USD
Общая прибыль:
315.21 USD (171 185 pips)
Общий убыток:
-403.02 USD (245 643 pips)
Макс. серия выигрышей:
13 (27.53 USD)
Макс. прибыль в серии:
52.32 USD (3)
Коэффициент Шарпа:
-0.05
Торговая активность:
17.76%
Макс. загрузка депозита:
15.15%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
83
Ср. время удержания:
32 минуты
Фактор восстановления:
-0.37
Длинных трейдов:
46 (45.10%)
Коротких трейдов:
56 (54.90%)
Профит фактор:
0.78
Мат. ожидание:
-0.86 USD
Средняя прибыль:
3.75 USD
Средний убыток:
-22.39 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-234.49 USD)
Макс. убыток в серии:
-234.49 USD (4)
Прирост в месяц:
-9.05%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
91.99 USD
Максимальная:
234.49 USD (20.52%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
20.52% (234.49 USD)
По эквити:
21.92% (234.62 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|102
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|-88
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|-74K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +42.73 USD
Худший трейд: -76 USD
Макс. серия выигрышей: 3
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +27.53 USD
Макс. убыток в серии: -234.49 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-Real18" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live31
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live26
|0.00 × 7
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|8.50 × 4
|
ICMarketsSC-Live33
|11.67 × 15
|
OctaFX-Real
|15.00 × 1
|
Exness-Real18
|15.69 × 1415
|
Exness-Real29
|20.00 × 3
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