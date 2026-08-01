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Digit Pramudhito Dr. Sp. U

Pandawa Lima Fx 5

Digit Pramudhito Dr. Sp. U
Digit Pramudhito Dr. Sp. U

Digit Pramudhito Dr. Sp. U

0 отзывов
2 недели
0 / 0 USD
прирост с 2026 -9%
Exness-Real18
1:500

Сигнал временно заблокирован для новых подписок

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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
102
Прибыльных трейдов:
84 (82.35%)
Убыточных трейдов:
18 (17.65%)
Лучший трейд:
42.73 USD
Худший трейд:
-75.66 USD
Общая прибыль:
315.21 USD (171 185 pips)
Общий убыток:
-403.02 USD (245 643 pips)
Макс. серия выигрышей:
13 (27.53 USD)
Макс. прибыль в серии:
52.32 USD (3)
Коэффициент Шарпа:
-0.05
Торговая активность:
17.76%
Макс. загрузка депозита:
15.15%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
83
Ср. время удержания:
32 минуты
Фактор восстановления:
-0.37
Длинных трейдов:
46 (45.10%)
Коротких трейдов:
56 (54.90%)
Профит фактор:
0.78
Мат. ожидание:
-0.86 USD
Средняя прибыль:
3.75 USD
Средний убыток:
-22.39 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-234.49 USD)
Макс. убыток в серии:
-234.49 USD (4)
Прирост в месяц:
-9.05%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
91.99 USD
Максимальная:
234.49 USD (20.52%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
20.52% (234.49 USD)
По эквити:
21.92% (234.62 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 102
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD -88
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD -74K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +42.73 USD
Худший трейд: -76 USD
Макс. серия выигрышей: 3
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +27.53 USD
Макс. убыток в серии: -234.49 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-Real18" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Exness-Real16
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live31
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live26
0.00 × 7
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 1
RoboForex-ECN
8.50 × 4
ICMarketsSC-Live33
11.67 × 15
OctaFX-Real
15.00 × 1
Exness-Real18
15.69 × 1415
Exness-Real29
20.00 × 3
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Hi

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Account: Exness Zero MT4

Pair XAUUSD

Deposit minimum $1000

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Нет отзывов
2026.08.06 06:02
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.08.04 04:45
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.08.03 07:04
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2026.08.03 06:04
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2026.08.03 05:04
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2026.08.03 04:03
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2026.08.03 03:03
High risk of negative slippage when copying deals
2026.08.03 02:03
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.08.03 01:02
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2026.08.03 00:02
Share of trading days is too low
2026.08.03 00:02
Share of days for 80% of trades is too low
2026.08.03 00:02
High risk of negative slippage when copying deals
2026.08.01 14:51
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.08.01 14:51
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.08.01 14:51
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.08.01 14:51
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.08.01 14:51
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
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