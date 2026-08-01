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- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
102
盈利交易:
84 (82.35%)
亏损交易:
18 (17.65%)
最好交易:
42.73 USD
最差交易:
-75.66 USD
毛利:
315.21 USD (171 185 pips)
毛利亏损:
-403.02 USD (245 643 pips)
最大连续赢利:
13 (27.53 USD)
最大连续盈利:
52.32 USD (3)
夏普比率:
-0.05
交易活动:
15.42%
最大入金加载:
15.15%
最近交易:
3 几天前
每周交易:
65
平均持有时间:
32 分钟
采收率:
-0.37
长期交易:
46 (45.10%)
短期交易:
56 (54.90%)
利润因子:
0.78
预期回报:
-0.86 USD
平均利润:
3.75 USD
平均损失:
-22.39 USD
最大连续失误:
4 (-234.49 USD)
最大连续亏损:
-234.49 USD (4)
每月增长:
-9.05%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
91.99 USD
最大值:
234.49 USD (20.52%)
相对跌幅:
结余:
20.52% (234.49 USD)
净值:
21.92% (234.62 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|102
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|-88
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|-74K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +42.73 USD
最差交易: -76 USD
最大连续赢利: 3
最大连续失误: 4
最大连续盈利: +27.53 USD
最大连续亏损: -234.49 USD
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