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Digit Pramudhito Dr. Sp. U

Pandawa Lima Fx 5

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交易:
102
盈利交易:
84 (82.35%)
亏损交易:
18 (17.65%)
最好交易:
42.73 USD
最差交易:
-75.66 USD
毛利:
315.21 USD (171 185 pips)
毛利亏损:
-403.02 USD (245 643 pips)
最大连续赢利:
13 (27.53 USD)
最大连续盈利:
52.32 USD (3)
夏普比率:
-0.05
交易活动:
15.42%
最大入金加载:
15.15%
最近交易:
3 几天前
每周交易:
65
平均持有时间:
32 分钟
采收率:
-0.37
长期交易:
46 (45.10%)
短期交易:
56 (54.90%)
利润因子:
0.78
预期回报:
-0.86 USD
平均利润:
3.75 USD
平均损失:
-22.39 USD
最大连续失误:
4 (-234.49 USD)
最大连续亏损:
-234.49 USD (4)
每月增长:
-9.05%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
91.99 USD
最大值:
234.49 USD (20.52%)
相对跌幅:
结余:
20.52% (234.49 USD)
净值:
21.92% (234.62 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD 102
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD -88
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD -74K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
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最好交易: +42.73 USD
最差交易: -76 USD
最大连续赢利: 3
最大连续失误: 4
最大连续盈利: +27.53 USD
最大连续亏损: -234.49 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Exness-Real18 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

Exness-Real16
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ICMarketsSC-Live31
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live26
0.00 × 7
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 1
RoboForex-ECN
8.50 × 4
ICMarketsSC-Live33
11.67 × 15
OctaFX-Real
15.00 × 1
Exness-Real18
15.69 × 1415
Exness-Real29
20.00 × 3
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2026.08.11 11:32
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.08.06 06:02
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.08.04 04:45
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.08.03 07:04
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2026.08.03 06:04
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2026.08.03 05:04
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2026.08.03 04:03
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2026.08.03 03:03
High risk of negative slippage when copying deals
2026.08.03 02:03
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.08.03 01:02
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2026.08.03 00:02
Share of trading days is too low
2026.08.03 00:02
Share of days for 80% of trades is too low
2026.08.03 00:02
High risk of negative slippage when copying deals
2026.08.01 14:51
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.08.01 14:51
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.08.01 14:51
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.08.01 14:51
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.08.01 14:51
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
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