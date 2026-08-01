Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "RoboForex-Prime" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ICMarkets-Live10 0.00 × 1 ICMarkets-Live14 0.00 × 1 TradeMaxGlobal-Demo 0.00 × 1 FXCL-Main2 0.00 × 1 Exness-Real 0.00 × 1 Exness-Real26 0.00 × 10 Exness-Real17 0.00 × 3 ForexClub-MT4 Market Real 4 Server 0.20 × 49 Tickmill-Live04 0.48 × 554 ICMarketsSC-Live17 0.50 × 2 ICMarkets-Live04 0.50 × 2 RoboForex-ECN-3 0.52 × 223 IronFXBM-Real10 0.53 × 345 TitanFX-01 0.72 × 96 RoboMarketsLLC-ECN-2 0.81 × 16 AMarkets-Real 0.84 × 38 ICMarketsSC-Live03 0.89 × 232 ICMarkets-Live16 1.00 × 1 ICMarketsSC-Live33 1.03 × 306 Exness-Real28 1.14 × 14 ICMarketsSC-Live25 1.17 × 12 EGlobal-Cent6 1.21 × 14 ForexClub-MT4 Market Real 2 Server 1.25 × 12 AxiTrader-US07-Live 1.35 × 233 ICMarketsSC-Live09 1.35 × 17 еще 48... Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика илии получите доступ к текущим сделкам поставщика