- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
64
Прибыльных трейдов:
50 (78.12%)
Убыточных трейдов:
14 (21.88%)
Лучший трейд:
7.75 USD
Худший трейд:
-3.03 USD
Общая прибыль:
53.50 USD (2 021 pips)
Общий убыток:
-16.85 USD (336 pips)
Макс. серия выигрышей:
14 (13.61 USD)
Макс. прибыль в серии:
13.61 USD (14)
Коэффициент Шарпа:
0.37
Торговая активность:
5.30%
Макс. загрузка депозита:
29.94%
Последний трейд:
16 часов
Трейдов в неделю:
52
Ср. время удержания:
23 минуты
Фактор восстановления:
8.46
Длинных трейдов:
41 (64.06%)
Коротких трейдов:
23 (35.94%)
Профит фактор:
3.18
Мат. ожидание:
0.57 USD
Средняя прибыль:
1.07 USD
Средний убыток:
-1.20 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-4.33 USD)
Макс. убыток в серии:
-4.33 USD (3)
Прирост в месяц:
8.14%
Алготрейдинг:
53%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
4.33 USD (0.92%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.92% (4.33 USD)
По эквити:
3.50% (16.80 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|EURUSD
|49
|GBPUSD
|10
|XAUUSD
|5
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|EURUSD
|24
|GBPUSD
|2
|XAUUSD
|10
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|EURUSD
|595
|GBPUSD
|68
|XAUUSD
|1K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +7.75 USD
Худший трейд: -3 USD
Макс. серия выигрышей: 14
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +13.61 USD
Макс. убыток в серии: -4.33 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "RoboForex-Prime" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ICMarkets-Live10
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live14
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Demo
|0.00 × 1
|
FXCL-Main2
|0.00 × 1
|
Exness-Real
|0.00 × 1
|
Exness-Real26
|0.00 × 10
|
Exness-Real17
|0.00 × 3
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.20 × 49
|
Tickmill-Live04
|0.48 × 554
|
ICMarketsSC-Live17
|0.50 × 2
|
ICMarkets-Live04
|0.50 × 2
|
RoboForex-ECN-3
|0.52 × 223
|
IronFXBM-Real10
|0.53 × 345
|
TitanFX-01
|0.72 × 96
|
RoboMarketsLLC-ECN-2
|0.81 × 16
|
AMarkets-Real
|0.84 × 38
|
ICMarketsSC-Live03
|0.89 × 232
|
ICMarkets-Live16
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live33
|1.03 × 306
|
Exness-Real28
|1.14 × 14
|
ICMarketsSC-Live25
|1.17 × 12
|
EGlobal-Cent6
|1.21 × 14
|
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
|1.25 × 12
|
AxiTrader-US07-Live
|1.35 × 233
|
ICMarketsSC-Live09
|1.35 × 17
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
100 USD в месяц
8%
0
0
USD
USD
487
USD
USD
2
53%
64
78%
5%
3.17
0.57
USD
USD
4%
1:300