- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
84
盈利交易:
65 (77.38%)
亏损交易:
19 (22.62%)
最好交易:
7.75 USD
最差交易:
-3.03 USD
毛利:
64.46 USD (2 375 pips)
毛利亏损:
-19.77 USD (466 pips)
最大连续赢利:
14 (13.61 USD)
最大连续盈利:
13.61 USD (14)
夏普比率:
0.37
交易活动:
6.40%
最大入金加载:
29.94%
最近交易:
18 几小时前
每周交易:
45
平均持有时间:
31 分钟
采收率:
10.32
长期交易:
61 (72.62%)
短期交易:
23 (27.38%)
利润因子:
3.26
预期回报:
0.53 USD
平均利润:
0.99 USD
平均损失:
-1.04 USD
最大连续失误:
5 (-2.92 USD)
最大连续亏损:
-4.33 USD (3)
每月增长:
9.93%
算法交易:
59%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
4.33 USD (0.92%)
相对跌幅:
结余:
0.92% (4.33 USD)
净值:
3.50% (16.80 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|EURUSD
|69
|GBPUSD
|10
|XAUUSD
|5
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|EURUSD
|32
|GBPUSD
|2
|XAUUSD
|10
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|EURUSD
|819
|GBPUSD
|68
|XAUUSD
|1K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +7.75 USD
最差交易: -3 USD
最大连续赢利: 14
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +13.61 USD
最大连续亏损: -2.92 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 RoboForex-Prime 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
ICMarkets-Live10
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live14
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Demo
|0.00 × 1
|
FXCL-Main2
|0.00 × 1
|
Exness-Real
|0.00 × 1
|
Exness-Real26
|0.00 × 10
|
Exness-Real17
|0.00 × 3
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.20 × 49
|
Tickmill-Live04
|0.48 × 554
|
ICMarketsSC-Live17
|0.50 × 2
|
ICMarkets-Live04
|0.50 × 2
|
RoboForex-ECN-3
|0.52 × 223
|
IronFXBM-Real10
|0.53 × 345
|
TitanFX-01
|0.72 × 96
|
RoboMarketsLLC-ECN-2
|0.81 × 16
|
AMarkets-Real
|0.84 × 38
|
ICMarketsSC-Live03
|0.89 × 232
|
ICMarkets-Live16
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live33
|1.03 × 306
|
Exness-Real28
|1.14 × 14
|
ICMarketsSC-Live25
|1.17 × 12
|
EGlobal-Cent6
|1.21 × 14
|
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
|1.25 × 12
|
AxiTrader-US07-Live
|1.35 × 233
|
ICMarketsSC-Live09
|1.35 × 17
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信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月100 USD
10%
0
0
USD
USD
495
USD
USD
2
59%
84
77%
6%
3.26
0.53
USD
USD
4%
1:300