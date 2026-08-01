- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
18
Прибыльных трейдов:
17 (94.44%)
Убыточных трейдов:
1 (5.56%)
Лучший трейд:
13.79 USD
Худший трейд:
-32.17 USD
Общая прибыль:
129.34 USD (13 123 pips)
Общий убыток:
-33.07 USD (3 217 pips)
Макс. серия выигрышей:
16 (123.04 USD)
Макс. прибыль в серии:
123.04 USD (16)
Коэффициент Шарпа:
0.54
Торговая активность:
16.68%
Макс. загрузка депозита:
3.12%
Последний трейд:
11 часов
Трейдов в неделю:
16
Ср. время удержания:
1 час
Фактор восстановления:
2.98
Длинных трейдов:
15 (83.33%)
Коротких трейдов:
3 (16.67%)
Профит фактор:
3.91
Мат. ожидание:
5.35 USD
Средняя прибыль:
7.61 USD
Средний убыток:
-33.07 USD
Макс. серия проигрышей:
1 (-32.17 USD)
Макс. убыток в серии:
-32.17 USD (1)
Прирост в месяц:
32.09%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
26.02 USD
Максимальная:
32.27 USD (10.54%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
10.52% (32.22 USD)
По эквити:
10.15% (31.09 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|18
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|96
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|9.9K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +13.79 USD
Худший трейд: -32 USD
Макс. серия выигрышей: 16
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +123.04 USD
Макс. убыток в серии: -32.17 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "TradeMaxGlobal-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.00 × 1
|
FBS-Real
|2.00 × 1
|
Exness-MT5Real15
|3.74 × 53
|
GTCGlobalTrade-Server
|4.16 × 43
|
Exness-MT5Real8
|5.00 × 7
|
Exness-MT5Real5
|5.91 × 11
|
Exness-MT5Real10
|7.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live2
|9.37 × 2634
|
FusionMarkets-Live
|10.00 × 4
|
Exness-MT5Real34
|13.40 × 111
|
HFMarketsGlobal-Live3
|17.00 × 11
|
ICMarketsSC-MT5-6
|21.29 × 509
|
BlackBullMarkets-Live
|26.00 × 1
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
32%
0
0
USD
USD
396
USD
USD
2
100%
18
94%
17%
3.91
5.35
USD
USD
11%
1:500