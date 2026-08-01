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Сигналы / MetaTrader 5 / G GOLD STOP J
Cun Qiang Fan

G GOLD STOP J

Cun Qiang Fan
Cun Qiang Fan

Cun Qiang Fan

0 отзывов
Надежность
2 недели
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2026 32%
TradeMaxGlobal-Live
1:500
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
18
Прибыльных трейдов:
17 (94.44%)
Убыточных трейдов:
1 (5.56%)
Лучший трейд:
13.79 USD
Худший трейд:
-32.17 USD
Общая прибыль:
129.34 USD (13 123 pips)
Общий убыток:
-33.07 USD (3 217 pips)
Макс. серия выигрышей:
16 (123.04 USD)
Макс. прибыль в серии:
123.04 USD (16)
Коэффициент Шарпа:
0.54
Торговая активность:
16.68%
Макс. загрузка депозита:
3.12%
Последний трейд:
11 часов
Трейдов в неделю:
16
Ср. время удержания:
1 час
Фактор восстановления:
2.98
Длинных трейдов:
15 (83.33%)
Коротких трейдов:
3 (16.67%)
Профит фактор:
3.91
Мат. ожидание:
5.35 USD
Средняя прибыль:
7.61 USD
Средний убыток:
-33.07 USD
Макс. серия проигрышей:
1 (-32.17 USD)
Макс. убыток в серии:
-32.17 USD (1)
Прирост в месяц:
32.09%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
26.02 USD
Максимальная:
32.27 USD (10.54%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
10.52% (32.22 USD)
По эквити:
10.15% (31.09 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 18
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 96
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 9.9K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +13.79 USD
Худший трейд: -32 USD
Макс. серия выигрышей: 16
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +123.04 USD
Макс. убыток в серии: -32.17 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "TradeMaxGlobal-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
2.00 × 1
FBS-Real
2.00 × 1
Exness-MT5Real15
3.74 × 53
GTCGlobalTrade-Server
4.16 × 43
Exness-MT5Real8
5.00 × 7
Exness-MT5Real5
5.91 × 11
Exness-MT5Real10
7.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live2
9.37 × 2634
FusionMarkets-Live
10.00 × 4
Exness-MT5Real34
13.40 × 111
HFMarketsGlobal-Live3
17.00 × 11
ICMarketsSC-MT5-6
21.29 × 509
BlackBullMarkets-Live
26.00 × 1
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Нет отзывов
2026.08.05 07:54
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.08.05 06:54
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.08.05 05:54
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.08.03 19:42
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.08.03 14:41
Share of trading days is too low
2026.08.03 14:41
Share of days for 80% of trades is too low
2026.08.03 13:40
Share of trading days is too low
2026.08.03 13:40
Share of days for 80% of trades is too low
2026.08.01 10:50
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.08.01 10:50
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.08.01 10:50
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.08.01 10:50
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.08.01 10:50
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
G GOLD STOP J
30 USD в месяц
32%
0
0
USD
396
USD
2
100%
18
94%
17%
3.91
5.35
USD
11%
1:500
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