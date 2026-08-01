- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
21
盈利交易:
19 (90.47%)
亏损交易:
2 (9.52%)
最好交易:
13.79 USD
最差交易:
-35.70 USD
毛利:
143.74 USD (14 561 pips)
毛利亏损:
-68.92 USD (6 786 pips)
最大连续赢利:
18 (137.44 USD)
最大连续盈利:
137.44 USD (18)
夏普比率:
0.32
交易活动:
17.26%
最大入金加载:
3.12%
最近交易:
13 几小时前
每周交易:
9
平均持有时间:
2 小时
采收率:
2.09
长期交易:
18 (85.71%)
短期交易:
3 (14.29%)
利润因子:
2.09
预期回报:
3.56 USD
平均利润:
7.57 USD
平均损失:
-34.46 USD
最大连续失误:
1 (-35.70 USD)
最大连续亏损:
-35.70 USD (1)
每月增长:
24.94%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
26.02 USD
最大值:
35.75 USD (8.71%)
相对跌幅:
结余:
10.52% (32.22 USD)
净值:
10.15% (31.09 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|21
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|75
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|7.8K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +13.79 USD
最差交易: -36 USD
最大连续赢利: 18
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +137.44 USD
最大连续亏损: -35.70 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 TradeMaxGlobal-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.00 × 1
|
FBS-Real
|2.00 × 1
|
Exness-MT5Real15
|3.74 × 53
|
GTCGlobalTrade-Server
|4.16 × 43
|
Exness-MT5Real8
|5.00 × 7
|
Exness-MT5Real5
|5.91 × 11
|
Exness-MT5Real10
|7.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live2
|9.18 × 2734
|
FusionMarkets-Live
|10.00 × 4
|
Exness-MT5Real34
|13.40 × 111
|
HFMarketsGlobal-Live3
|17.00 × 11
|
ICMarketsSC-MT5-6
|21.29 × 509
|
BlackBullMarkets-Live
|26.00 × 1
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信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
25%
0
0
USD
USD
375
USD
USD
2
100%
21
90%
17%
2.08
3.56
USD
USD
11%
1:500