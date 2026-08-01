- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
72
Прибыльных трейдов:
45 (62.50%)
Убыточных трейдов:
27 (37.50%)
Лучший трейд:
2.67 USD
Худший трейд:
-8.29 USD
Общая прибыль:
31.26 USD (11 116 pips)
Общий убыток:
-62.27 USD (16 923 pips)
Макс. серия выигрышей:
6 (5.62 USD)
Макс. прибыль в серии:
5.62 USD (6)
Коэффициент Шарпа:
-0.23
Торговая активность:
29.95%
Макс. загрузка депозита:
5.56%
Последний трейд:
14 часов
Трейдов в неделю:
62
Ср. время удержания:
32 минуты
Фактор восстановления:
-0.94
Длинных трейдов:
44 (61.11%)
Коротких трейдов:
28 (38.89%)
Профит фактор:
0.50
Мат. ожидание:
-0.43 USD
Средняя прибыль:
0.69 USD
Средний убыток:
-2.31 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-5.81 USD)
Макс. убыток в серии:
-8.29 USD (1)
Прирост в месяц:
-3.10%
Алготрейдинг:
23%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
33.04 USD
Максимальная:
33.04 USD (3.30%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
3.30% (33.02 USD)
По эквити:
1.29% (12.76 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|.US30Cash
|33
|.USTECHCash
|28
|.US500Cash
|11
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|.US30Cash
|-33
|.USTECHCash
|2
|.US500Cash
|0
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|.US30Cash
|-6.6K
|.USTECHCash
|827
|.US500Cash
|-67
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +2.67 USD
Худший трейд: -8 USD
Макс. серия выигрышей: 6
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +5.62 USD
Макс. убыток в серии: -5.81 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "RoboForex-ECN" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
📊 Professional Volume Trading Signals
🔹 Our trades are based on Professional Volume Analysis (Order Flow).
🔹 We use advanced trading platforms such as NinjaTrader and Bookmap to analyze liquidity, volume, and market order flow.
🎯 Every trade is executed with a predefined Stop Loss and Take Profit.
🛡 Risk management is an essential part of our trading strategy.
📈 Follow our signals with confidence and discipline.
💬 For support or more information:
Telegram ID: @MrMani20
🔹 Our trades are based on Professional Volume Analysis (Order Flow).
🔹 We use advanced trading platforms such as NinjaTrader and Bookmap to analyze liquidity, volume, and market order flow.
🎯 Every trade is executed with a predefined Stop Loss and Take Profit.
🛡 Risk management is an essential part of our trading strategy.
📈 Follow our signals with confidence and discipline.
💬 For support or more information:
Telegram ID: @MrMani20
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
-3%
0
0
USD
USD
969
USD
USD
2
23%
72
62%
30%
0.50
-0.43
USD
USD
3%
1:300