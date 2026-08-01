СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / Volume Trading
Mahmood Jalali

Volume Trading

Mahmood Jalali
Mahmood Jalali

Mahmood Jalali

0 отзывов
2 недели
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2026 -3%
RoboForex-ECN
1:300
Как подписаться?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
72
Прибыльных трейдов:
45 (62.50%)
Убыточных трейдов:
27 (37.50%)
Лучший трейд:
2.67 USD
Худший трейд:
-8.29 USD
Общая прибыль:
31.26 USD (11 116 pips)
Общий убыток:
-62.27 USD (16 923 pips)
Макс. серия выигрышей:
6 (5.62 USD)
Макс. прибыль в серии:
5.62 USD (6)
Коэффициент Шарпа:
-0.23
Торговая активность:
29.95%
Макс. загрузка депозита:
5.56%
Последний трейд:
14 часов
Трейдов в неделю:
62
Ср. время удержания:
32 минуты
Фактор восстановления:
-0.94
Длинных трейдов:
44 (61.11%)
Коротких трейдов:
28 (38.89%)
Профит фактор:
0.50
Мат. ожидание:
-0.43 USD
Средняя прибыль:
0.69 USD
Средний убыток:
-2.31 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-5.81 USD)
Макс. убыток в серии:
-8.29 USD (1)
Прирост в месяц:
-3.10%
Алготрейдинг:
23%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
33.04 USD
Максимальная:
33.04 USD (3.30%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
3.30% (33.02 USD)
По эквити:
1.29% (12.76 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
.US30Cash 33
.USTECHCash 28
.US500Cash 11
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
.US30Cash -33
.USTECHCash 2
.US500Cash 0
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
.US30Cash -6.6K
.USTECHCash 827
.US500Cash -67
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +2.67 USD
Худший трейд: -8 USD
Макс. серия выигрышей: 6
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +5.62 USD
Макс. убыток в серии: -5.81 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "RoboForex-ECN" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

📊 Professional Volume Trading Signals

🔹 Our trades are based on Professional Volume Analysis (Order Flow).
🔹 We use advanced trading platforms such as NinjaTrader and Bookmap to analyze liquidity, volume, and market order flow.
🎯 Every trade is executed with a predefined Stop Loss and Take Profit.
🛡 Risk management is an essential part of our trading strategy.
📈 Follow our signals with confidence and discipline.

💬 For support or more information:
Telegram ID: @MrMani20
Нет отзывов
2026.08.06 14:48
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.08.03 14:41
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2026.08.03 14:41
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.08.03 13:40
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2026.08.03 13:40
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.08.03 12:40
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2026.08.03 11:40
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2026.08.03 10:05
Share of trading days is too low
2026.08.03 10:05
Share of days for 80% of trades is too low
2026.08.03 10:05
High risk of negative slippage when copying deals
2026.08.03 09:05
Share of trading days is too low
2026.08.03 09:05
Share of days for 80% of trades is too low
2026.08.01 10:50
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.08.01 10:50
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.08.01 10:50
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.08.01 10:50
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.08.01 10:50
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Volume Trading
30 USD в месяц
-3%
0
0
USD
969
USD
2
23%
72
62%
30%
0.50
-0.43
USD
3%
1:300
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.