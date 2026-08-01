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Сигналы / MetaTrader 4 / SafeDual EA
dong sun

SafeDual EA

dong sun
dong sun

dong sun

2.3 (3)
sunyong0659@126.com
3 продукта 1 сигнал 1 комментарий
0 отзывов
Надежность
2 недели
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2026 21%
Tickmill-Live05
1:400
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
344
Прибыльных трейдов:
244 (70.93%)
Убыточных трейдов:
100 (29.07%)
Лучший трейд:
4.16 USD
Худший трейд:
-6.92 USD
Общая прибыль:
229.46 USD (769 461 pips)
Общий убыток:
-165.53 USD (552 706 pips)
Макс. серия выигрышей:
6 (5.27 USD)
Макс. прибыль в серии:
6.80 USD (4)
Коэффициент Шарпа:
0.13
Торговая активность:
56.98%
Макс. загрузка депозита:
11.32%
Последний трейд:
8 часов
Трейдов в неделю:
272
Ср. время удержания:
1 час
Фактор восстановления:
6.96
Длинных трейдов:
189 (54.94%)
Коротких трейдов:
155 (45.06%)
Профит фактор:
1.39
Мат. ожидание:
0.19 USD
Средняя прибыль:
0.94 USD
Средний убыток:
-1.66 USD
Макс. серия проигрышей:
2 (-7.14 USD)
Макс. убыток в серии:
-7.14 USD (2)
Прирост в месяц:
21.49%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
9.19 USD (2.73%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
2.71% (9.11 USD)
По эквити:
5.15% (17.13 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
USTEC 344
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
USTEC 64
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
USTEC 217K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +4.16 USD
Худший трейд: -7 USD
Макс. серия выигрышей: 4
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +5.27 USD
Макс. убыток в серии: -7.14 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Tickmill-Live05" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

An EA focused on trading the Nasdaq 100 Index, adopting long‑short hedging and quantitative algorithmic trading. A principal of $1,000 allows following 0.1 lot of the Nasdaq 100 Index.
Нет отзывов
2026.08.04 02:45
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.08.03 15:41
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.08.03 14:41
Share of trading days is too low
2026.08.03 14:41
Share of days for 80% of trades is too low
2026.08.03 14:41
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.08.01 07:49
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.08.01 07:49
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.08.01 07:49
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.08.01 07:49
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.08.01 07:49
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
SafeDual EA
30 USD в месяц
21%
0
0
USD
361
USD
2
99%
344
70%
57%
1.38
0.19
USD
5%
1:400
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