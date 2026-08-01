- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
344
Прибыльных трейдов:
244 (70.93%)
Убыточных трейдов:
100 (29.07%)
Лучший трейд:
4.16 USD
Худший трейд:
-6.92 USD
Общая прибыль:
229.46 USD (769 461 pips)
Общий убыток:
-165.53 USD (552 706 pips)
Макс. серия выигрышей:
6 (5.27 USD)
Макс. прибыль в серии:
6.80 USD (4)
Коэффициент Шарпа:
0.13
Торговая активность:
56.98%
Макс. загрузка депозита:
11.32%
Последний трейд:
8 часов
Трейдов в неделю:
272
Ср. время удержания:
1 час
Фактор восстановления:
6.96
Длинных трейдов:
189 (54.94%)
Коротких трейдов:
155 (45.06%)
Профит фактор:
1.39
Мат. ожидание:
0.19 USD
Средняя прибыль:
0.94 USD
Средний убыток:
-1.66 USD
Макс. серия проигрышей:
2 (-7.14 USD)
Макс. убыток в серии:
-7.14 USD (2)
Прирост в месяц:
21.49%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
9.19 USD (2.73%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
2.71% (9.11 USD)
По эквити:
5.15% (17.13 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|USTEC
|344
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|USTEC
|64
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|USTEC
|217K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +4.16 USD
Худший трейд: -7 USD
Макс. серия выигрышей: 4
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +5.27 USD
Макс. убыток в серии: -7.14 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Tickmill-Live05" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
An EA focused on trading the Nasdaq 100 Index, adopting long‑short hedging and quantitative algorithmic trading. A principal of $1,000 allows following 0.1 lot of the Nasdaq 100 Index.
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
21%
0
0
USD
USD
361
USD
USD
2
99%
344
70%
57%
1.38
0.19
USD
USD
5%
1:400