- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
366
盈利交易:
258 (70.49%)
亏损交易:
108 (29.51%)
最好交易:
4.16 USD
最差交易:
-6.92 USD
毛利:
244.96 USD (821 165 pips)
毛利亏损:
-179.24 USD (597 524 pips)
最大连续赢利:
6 (5.27 USD)
最大连续盈利:
6.80 USD (4)
夏普比率:
0.12
交易活动:
61.56%
最大入金加载:
34.62%
最近交易:
6 几小时前
每周交易:
155
平均持有时间:
1 一小时
采收率:
7.15
长期交易:
200 (54.64%)
短期交易:
166 (45.36%)
利润因子:
1.37
预期回报:
0.18 USD
平均利润:
0.95 USD
平均损失:
-1.66 USD
最大连续失误:
3 (-5.50 USD)
最大连续亏损:
-7.14 USD (2)
每月增长:
22.09%
算法交易:
99%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
9.19 USD (2.73%)
相对跌幅:
结余:
2.71% (9.11 USD)
净值:
26.07% (94.70 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|USTEC
|366
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|USTEC
|66
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|USTEC
|224K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- 入金加载
- 提取
最好交易: +4.16 USD
最差交易: -7 USD
最大连续赢利: 4
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +5.27 USD
最大连续亏损: -5.50 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Tickmill-Live05 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
专注于交易纳斯达克 100 指数的 EA，运用多空对冲，量化算法交易。1000 美元本金可以跟随 0.1 手纳斯达克 100 指数。
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
22%
0
0
USD
USD
363
USD
USD
2
99%
366
70%
62%
1.36
0.18
USD
USD
26%
1:400