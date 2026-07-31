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Сигналы / MetaTrader 5 / Complete Portfolio 1 BK
Bas Knappers

Complete Portfolio 1 BK

Bas Knappers
Bas Knappers

Bas Knappers

Developing software and automated trading systems for more then 5 Years and currently putting al that knowledge into new EA'.
0 отзывов
Надежность
24 недели
0 / 0 USD
Копировать за 99 USD в месяц
прирост с 2026 2%
Darwinex-Live
1:200
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
1 193
Прибыльных трейдов:
650 (54.48%)
Убыточных трейдов:
543 (45.52%)
Лучший трейд:
5 266.93 USD
Худший трейд:
-3 731.66 USD
Общая прибыль:
67 971.58 USD (765 290 pips)
Общий убыток:
-65 779.56 USD (633 607 pips)
Макс. серия выигрышей:
18 (793.97 USD)
Макс. прибыль в серии:
6 396.98 USD (14)
Коэффициент Шарпа:
0.01
Торговая активность:
85.54%
Макс. загрузка депозита:
8.58%
Последний трейд:
6 часов
Трейдов в неделю:
58
Ср. время удержания:
14 часов
Фактор восстановления:
0.16
Длинных трейдов:
604 (50.63%)
Коротких трейдов:
589 (49.37%)
Профит фактор:
1.03
Мат. ожидание:
1.84 USD
Средняя прибыль:
104.57 USD
Средний убыток:
-121.14 USD
Макс. серия проигрышей:
11 (-2 078.42 USD)
Макс. убыток в серии:
-5 338.05 USD (6)
Прирост в месяц:
5.80%
Годовой прогноз:
70.33%
Алготрейдинг:
96%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
8 223.91 USD
Максимальная:
13 730.88 USD (13.01%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
13.06% (13 778.74 USD)
По эквити:
0.22% (220.74 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 576
TSLA 302
GDAXI 62
SP500 45
NDX 45
WS30 43
NVDA 17
USDJPY 10
MKSI 5
HPQ 5
OKE 5
NI225 5
KMI 4
HWM 4
WMB 4
JCI 4
LRCX 4
AMAT 4
MS 4
COHR 4
NOW 4
EBAY 4
CMCSA 4
AVGO 3
WFC 3
ALB 3
GOOGL 3
CMI 3
NRG 3
KLAC 3
ENPH 2
SLM 2
PRU 1
PGR 1
GE 1
STT 1
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD -4.7K
TSLA 3.4K
GDAXI 266
SP500 1.4K
NDX -1.1K
WS30 -104
NVDA -992
USDJPY 2K
MKSI 391
HPQ -679
OKE 126
NI225 954
KMI -175
HWM 78
WMB -183
JCI 90
LRCX 449
AMAT 432
MS 454
COHR 423
NOW -85
EBAY 118
CMCSA 371
AVGO 160
WFC -165
ALB -658
GOOGL 204
CMI -8
NRG -148
KLAC 46
ENPH 98
SLM -403
PRU -23
PGR 207
GE -187
STT 143
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 75K
TSLA 12K
GDAXI 828
SP500 10K
NDX -1.9K
WS30 378
NVDA -784
USDJPY 1.9K
MKSI 6.1K
HPQ -382
OKE 616
NI225 1.1K
KMI 64
HWM 666
WMB 48
JCI 125
LRCX 6.1K
AMAT 11K
MS 1.7K
COHR 7.2K
NOW -466
EBAY 224
CMCSA 184
AVGO 2.7K
WFC -145
ALB -3.1K
GOOGL 1.5K
CMI -76
NRG -543
KLAC 537
ENPH 289
SLM -229
PRU -29
PGR 529
GE -1.1K
STT 440
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +5 266.93 USD
Худший трейд: -3 732 USD
Макс. серия выигрышей: 14
Макс. серия проигрышей: 6
Макс. прибыль в серии: +793.97 USD
Макс. убыток в серии: -2 078.42 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Darwinex-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ICMarketsEU-MT5
0.00 × 1
OxSecurities-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 3
Headway-Real
0.00 × 2
OneRoyal-Server
0.00 × 1
Ava-Real 1-MT5
0.00 × 1
AdmiralsGroup-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 1
Exness-MT5Real
0.00 × 3
Exness-MT5Real20
0.00 × 1
CapitalPointTrading-MT5-4
0.25 × 12
TradeMaxGlobal-Live
0.31 × 275
ForexTimeFXTM-Live01
0.33 × 3
TickmillUK-Live
0.50 × 2
Exness-MT5Real3
0.85 × 167
ICMarketsSC-MT5
1.30 × 20
FXOpen-MT5
1.50 × 2
FPMarketsLLC-Live
1.57 × 42
GFXSecurities-GFXSECURITIES
2.00 × 2
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
2.00 × 1
XMGlobal-MT5 2
2.00 × 3
HFMarketsGlobal-Live1
2.50 × 2
PrimeCodex-MT5
2.58 × 24
Alpari-Real01
3.00 × 1
Darwinex-Live
3.59 × 1005
еще 11...
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DarwinxZero Portfolio signal
Нет отзывов
2026.07.31 18:44
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.66% of days out of 152 days of the signal's entire lifetime.
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Complete Portfolio 1 BK
99 USD в месяц
2%
0
0
USD
102K
USD
24
96%
1 193
54%
86%
1.03
1.84
USD
13%
1:200
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