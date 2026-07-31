- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
1 217
盈利交易:
657 (53.98%)
亏损交易:
560 (46.01%)
最好交易:
5 266.93 USD
最差交易:
-3 731.66 USD
毛利:
68 506.61 USD (767 239 pips)
毛利亏损:
-66 750.33 USD (636 822 pips)
最大连续赢利:
18 (793.97 USD)
最大连续盈利:
6 396.98 USD (14)
夏普比率:
0.01
交易活动:
88.70%
最大入金加载:
16.76%
最近交易:
2 几小时前
每周交易:
59
平均持有时间:
14 小时
采收率:
0.13
长期交易:
620 (50.94%)
短期交易:
597 (49.06%)
利润因子:
1.03
预期回报:
1.44 USD
平均利润:
104.27 USD
平均损失:
-119.20 USD
最大连续失误:
11 (-2 078.42 USD)
最大连续亏损:
-5 338.05 USD (6)
每月增长:
5.27%
年度预测:
63.94%
算法交易:
97%
结余跌幅:
绝对:
8 223.91 USD
最大值:
13 730.88 USD (13.01%)
相对跌幅:
结余:
13.06% (13 778.74 USD)
净值:
0.22% (220.74 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|576
|TSLA
|315
|GDAXI
|64
|NDX
|46
|SP500
|45
|WS30
|43
|NVDA
|17
|USDJPY
|12
|NI225
|9
|MKSI
|5
|HPQ
|5
|OKE
|5
|KMI
|4
|HWM
|4
|WMB
|4
|JCI
|4
|LRCX
|4
|AMAT
|4
|MS
|4
|COHR
|4
|NOW
|4
|EBAY
|4
|CMCSA
|4
|AVGO
|3
|WFC
|3
|ALB
|3
|GOOGL
|3
|CMI
|3
|NRG
|3
|KLAC
|3
|ENPH
|2
|SLM
|2
|PRU
|1
|PGR
|1
|GE
|1
|STT
|1
|GBPUSD
|1
|EURJPY
|1
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|-4.7K
|TSLA
|3.3K
|GDAXI
|481
|NDX
|-1.2K
|SP500
|1.4K
|WS30
|-104
|NVDA
|-992
|USDJPY
|1.6K
|NI225
|957
|MKSI
|391
|HPQ
|-679
|OKE
|126
|KMI
|-175
|HWM
|78
|WMB
|-183
|JCI
|90
|LRCX
|449
|AMAT
|432
|MS
|454
|COHR
|423
|NOW
|-85
|EBAY
|118
|CMCSA
|371
|AVGO
|160
|WFC
|-165
|ALB
|-658
|GOOGL
|204
|CMI
|-8
|NRG
|-148
|KLAC
|46
|ENPH
|98
|SLM
|-403
|PRU
|-23
|PGR
|207
|GE
|-187
|STT
|143
|GBPUSD
|-109
|EURJPY
|-55
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|75K
|TSLA
|11K
|GDAXI
|2.2K
|NDX
|-2.7K
|SP500
|10K
|WS30
|378
|NVDA
|-784
|USDJPY
|1.6K
|NI225
|1.1K
|MKSI
|6.1K
|HPQ
|-382
|OKE
|616
|KMI
|64
|HWM
|666
|WMB
|48
|JCI
|125
|LRCX
|6.1K
|AMAT
|11K
|MS
|1.7K
|COHR
|7.2K
|NOW
|-466
|EBAY
|224
|CMCSA
|184
|AVGO
|2.7K
|WFC
|-145
|ALB
|-3.1K
|GOOGL
|1.5K
|CMI
|-76
|NRG
|-543
|KLAC
|537
|ENPH
|289
|SLM
|-229
|PRU
|-29
|PGR
|529
|GE
|-1.1K
|STT
|440
|GBPUSD
|-97
|EURJPY
|-275
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- 入金加载
- 提取
最好交易: +5 266.93 USD
最差交易: -3 732 USD
最大连续赢利: 14
最大连续失误: 6
最大连续盈利: +793.97 USD
最大连续亏损: -2 078.42 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Darwinex-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
ICMarketsEU-MT5
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 4
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
AdmiralsGroup-Live
|0.00 × 1
|
OxSecurities-Live
|0.00 × 1
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|0.25 × 12
|
TradeMaxGlobal-Live
|0.31 × 275
|
TickmillUK-Live
|0.33 × 3
|
AmanaCapital-Live
|0.63 × 875
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.70 × 137
|
Exness-MT5Real3
|0.85 × 167
|
ForexTimeFXTM-Live01
|1.00 × 7
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|1.00 × 3
|
Exness-MT5Real20
|1.00 × 2
|
FXOpen-MT5
|1.00 × 3
|
ICMarketsSC-MT5
|1.30 × 20
|
FPMarketsLLC-Live
|1.57 × 42
|
XMGlobal-MT5 2
|1.95 × 20
|
GFXSecurities-GFXSECURITIES
|2.00 × 2
|
Ava-Real 1-MT5
|2.50 × 2
|
HFMarketsGlobal-Live1
|2.50 × 2
|
PrimeCodex-MT5
|2.59 × 56
|
Alpari-Real01
|3.00 × 1
DarwinxZero Portfolio signal
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信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月99 USD
2%
0
0
USD
USD
102K
USD
USD
24
97%
1 217
53%
89%
1.02
1.44
USD
USD
13%
1:200