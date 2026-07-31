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Bas Knappers

Complete Portfolio 1 BK

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交易:
1 217
盈利交易:
657 (53.98%)
亏损交易:
560 (46.01%)
最好交易:
5 266.93 USD
最差交易:
-3 731.66 USD
毛利:
68 506.61 USD (767 239 pips)
毛利亏损:
-66 750.33 USD (636 822 pips)
最大连续赢利:
18 (793.97 USD)
最大连续盈利:
6 396.98 USD (14)
夏普比率:
0.01
交易活动:
88.70%
最大入金加载:
16.76%
最近交易:
2 几小时前
每周交易:
59
平均持有时间:
14 小时
采收率:
0.13
长期交易:
620 (50.94%)
短期交易:
597 (49.06%)
利润因子:
1.03
预期回报:
1.44 USD
平均利润:
104.27 USD
平均损失:
-119.20 USD
最大连续失误:
11 (-2 078.42 USD)
最大连续亏损:
-5 338.05 USD (6)
每月增长:
5.27%
年度预测:
63.94%
算法交易:
97%
结余跌幅:
绝对:
8 223.91 USD
最大值:
13 730.88 USD (13.01%)
相对跌幅:
结余:
13.06% (13 778.74 USD)
净值:
0.22% (220.74 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD 576
TSLA 315
GDAXI 64
NDX 46
SP500 45
WS30 43
NVDA 17
USDJPY 12
NI225 9
MKSI 5
HPQ 5
OKE 5
KMI 4
HWM 4
WMB 4
JCI 4
LRCX 4
AMAT 4
MS 4
COHR 4
NOW 4
EBAY 4
CMCSA 4
AVGO 3
WFC 3
ALB 3
GOOGL 3
CMI 3
NRG 3
KLAC 3
ENPH 2
SLM 2
PRU 1
PGR 1
GE 1
STT 1
GBPUSD 1
EURJPY 1
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD -4.7K
TSLA 3.3K
GDAXI 481
NDX -1.2K
SP500 1.4K
WS30 -104
NVDA -992
USDJPY 1.6K
NI225 957
MKSI 391
HPQ -679
OKE 126
KMI -175
HWM 78
WMB -183
JCI 90
LRCX 449
AMAT 432
MS 454
COHR 423
NOW -85
EBAY 118
CMCSA 371
AVGO 160
WFC -165
ALB -658
GOOGL 204
CMI -8
NRG -148
KLAC 46
ENPH 98
SLM -403
PRU -23
PGR 207
GE -187
STT 143
GBPUSD -109
EURJPY -55
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD 75K
TSLA 11K
GDAXI 2.2K
NDX -2.7K
SP500 10K
WS30 378
NVDA -784
USDJPY 1.6K
NI225 1.1K
MKSI 6.1K
HPQ -382
OKE 616
KMI 64
HWM 666
WMB 48
JCI 125
LRCX 6.1K
AMAT 11K
MS 1.7K
COHR 7.2K
NOW -466
EBAY 224
CMCSA 184
AVGO 2.7K
WFC -145
ALB -3.1K
GOOGL 1.5K
CMI -76
NRG -543
KLAC 537
ENPH 289
SLM -229
PRU -29
PGR 529
GE -1.1K
STT 440
GBPUSD -97
EURJPY -275
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
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ICMarketsEU-MT5
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OneRoyal-Server
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ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 2
Exness-MT5Real
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AdmiralsGroup-Live
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OxSecurities-Live
0.00 × 1
CapitalPointTrading-MT5-4
0.25 × 12
TradeMaxGlobal-Live
0.31 × 275
TickmillUK-Live
0.33 × 3
AmanaCapital-Live
0.63 × 875
Pepperstone-MT5-Live01
0.70 × 137
Exness-MT5Real3
0.85 × 167
ForexTimeFXTM-Live01
1.00 × 7
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
1.00 × 3
Exness-MT5Real20
1.00 × 2
FXOpen-MT5
1.00 × 3
ICMarketsSC-MT5
1.30 × 20
FPMarketsLLC-Live
1.57 × 42
XMGlobal-MT5 2
1.95 × 20
GFXSecurities-GFXSECURITIES
2.00 × 2
Ava-Real 1-MT5
2.50 × 2
HFMarketsGlobal-Live1
2.50 × 2
PrimeCodex-MT5
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Alpari-Real01
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DarwinxZero Portfolio signal
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2026.07.31 18:44
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Complete Portfolio 1 BK
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53%
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1.44
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