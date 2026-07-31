- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
16
Прибыльных трейдов:
6 (37.50%)
Убыточных трейдов:
10 (62.50%)
Лучший трейд:
972.00 USD
Худший трейд:
-517.95 USD
Общая прибыль:
4 512.30 USD (30 199 pips)
Общий убыток:
-3 244.95 USD (21 432 pips)
Макс. серия выигрышей:
2 (1 944.00 USD)
Макс. прибыль в серии:
1 944.00 USD (2)
Коэффициент Шарпа:
0.16
Торговая активность:
40.59%
Макс. загрузка депозита:
7.31%
Последний трейд:
4 часа
Трейдов в неделю:
13
Ср. время удержания:
5 часов
Фактор восстановления:
0.73
Длинных трейдов:
11 (68.75%)
Коротких трейдов:
5 (31.25%)
Профит фактор:
1.39
Мат. ожидание:
79.21 USD
Средняя прибыль:
752.05 USD
Средний убыток:
-324.50 USD
Макс. серия проигрышей:
5 (-1 729.95 USD)
Макс. убыток в серии:
-1 729.95 USD (5)
Прирост в месяц:
12.67%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
1 729.95 USD
Максимальная:
1 729.95 USD (17.30%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
17.30% (1 729.95 USD)
По эквити:
4.87% (486.90 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|16
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|1.3K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|8.8K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +972.00 USD
Худший трейд: -518 USD
Макс. серия выигрышей: 2
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +1 944.00 USD
Макс. убыток в серии: -1 729.95 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "MaxrichGroup-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
CapitalPointTrading-Live29
|0.00 × 1
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 4
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
FXDD-MT4 Live Server 2
|0.00 × 1
|
MTrading-Live
|0.00 × 1
|
SucdenFinancial-Live
|0.00 × 4
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
|
GO4X-Live
|0.00 × 1
|
SVSFX-Live
|0.00 × 1
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
XM.COM-Real 6
|0.00 × 1
|
FXOpen-Real1
|0.00 × 2
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
ADSS-Demo
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
AIGroup-Live
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
MGK-MAIN
|0.00 × 5
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
VantageMarkets-Live 22
|0.00 × 1
|
HFMarketsSV-Live Server 16
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
35 USD в месяц
13%
0
0
USD
USD
11K
USD
USD
2
100%
16
37%
41%
1.39
79.21
USD
USD
17%
1:200