- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
19
盈利交易:
6 (31.57%)
亏损交易:
13 (68.42%)
最好交易:
972.00 USD
最差交易:
-517.95 USD
毛利:
4 512.30 USD (30 199 pips)
毛利亏损:
-4 214.55 USD (27 432 pips)
最大连续赢利:
2 (1 944.00 USD)
最大连续盈利:
1 944.00 USD (2)
夏普比率:
0.05
交易活动:
34.66%
最大入金加载:
7.31%
最近交易:
17 几分钟前
每周交易:
12
平均持有时间:
5 小时
采收率:
0.17
长期交易:
13 (68.42%)
短期交易:
6 (31.58%)
利润因子:
1.07
预期回报:
15.67 USD
平均利润:
752.05 USD
平均损失:
-324.20 USD
最大连续失误:
5 (-1 729.95 USD)
最大连续亏损:
-1 729.95 USD (5)
每月增长:
2.98%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
1 729.95 USD
最大值:
1 729.95 USD (17.30%)
相对跌幅:
结余:
17.30% (1 729.95 USD)
净值:
4.87% (486.90 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|19
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|298
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|2.8K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +972.00 USD
最差交易: -518 USD
最大连续赢利: 2
最大连续失误: 5
最大连续盈利: +1 944.00 USD
最大连续亏损: -1 729.95 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 MaxrichGroup-Real 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
CapitalPointTrading-Live29
|0.00 × 1
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 4
|
FXDD-MT4 Live Server 2
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
SucdenFinancial-Live
|0.00 × 4
|
GO4X-Live
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
SVSFX-Live
|0.00 × 1
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
MTrading-Live
|0.00 × 1
|
FXOpen-Real1
|0.00 × 2
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 1
|
ADSS-Demo
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
SFM-Demo
|0.00 × 1
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
AIGroup-Live
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live09
|0.00 × 3
|
MGK-MAIN
|0.00 × 5
|
Exness-Real29
|0.00 × 2
|
VantageMarkets-Live 22
|0.00 × 1
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信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月35 USD
3%
0
0
USD
USD
10K
USD
USD
2
100%
19
31%
35%
1.07
15.67
USD
USD
17%
1:200