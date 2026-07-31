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Сигналы / MetaTrader 5 / FLOWER
Katarina Bujnakova

FLOWER

Katarina Bujnakova
Katarina Bujnakova

Katarina Bujnakova

Copy me, plant it and let it grow :)
0 отзывов
Надежность
2 недели
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2026 2%
RoboForex-Pro
1:500
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
201
Прибыльных трейдов:
130 (64.67%)
Убыточных трейдов:
71 (35.32%)
Лучший трейд:
119.52 EUR
Худший трейд:
-36.98 EUR
Общая прибыль:
997.00 EUR (9 276 pips)
Общий убыток:
-478.73 EUR (8 700 pips)
Макс. серия выигрышей:
13 (21.77 EUR)
Макс. прибыль в серии:
299.35 EUR (6)
Коэффициент Шарпа:
0.17
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
2.67%
Последний трейд:
11 часов
Трейдов в неделю:
69
Ср. время удержания:
11 часов
Фактор восстановления:
2.45
Длинных трейдов:
118 (58.71%)
Коротких трейдов:
83 (41.29%)
Профит фактор:
2.08
Мат. ожидание:
2.58 EUR
Средняя прибыль:
7.67 EUR
Средний убыток:
-6.74 EUR
Макс. серия проигрышей:
8 (-211.20 EUR)
Макс. убыток в серии:
-211.20 EUR (8)
Прирост в месяц:
2.48%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 EUR
Максимальная:
211.20 EUR (1.00%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.98% (211.20 EUR)
По эквити:
4.09% (872.02 EUR)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
EURUSD 201
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
EURUSD 591
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
EURUSD 576
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +119.52 EUR
Худший трейд: -37 EUR
Макс. серия выигрышей: 6
Макс. серия проигрышей: 8
Макс. прибыль в серии: +21.77 EUR
Макс. убыток в серии: -211.20 EUR

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "RoboForex-Pro" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ForexTime-Live01
0.00 × 9
ACYSecurities-Live
0.00 × 20
TickmillEU-Live
0.00 × 30
TriveFinancial-MT5Live-2
0.00 × 4
FortunaMarkets-Server
0.00 × 10
FXView-Live
0.00 × 1
TradingProInternational-Live
0.00 × 2
OANDA-Live-1
0.00 × 4
easyMarkets-Live
0.00 × 2
FxPro-MT5 Live02
0.00 × 9
EurotradeSA-Server-1
0.00 × 26
FinexBisnisSolusi-Real
0.00 × 7
FreshForex-MT5
0.00 × 4
GOMarketsIntl-Live
0.00 × 1
ICMarkets-MT5-4
0.00 × 1
RoboMarkets-ECN
0.00 × 2
Exness-MT5Real27
0.00 × 1
PlexyTrade-Server01
0.00 × 1
STARTRADERINTL-Live
0.00 × 3
HFMarketsGlobal-Live3
0.00 × 21
OxSecurities-Live
0.00 × 1
CudraniaCapital-Real
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-4
0.00 × 35
RoboMarketsDE-ECN
0.00 × 7
Markets.com-Live
0.00 × 11
еще 173...
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Copy me, plant it and let it grow :)
Нет отзывов
2026.07.31 12:42
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.07.31 12:42
Too frequent deals may negatively impact copying results
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
FLOWER
30 USD в месяц
2%
0
0
USD
22K
EUR
2
100%
201
64%
100%
2.08
2.58
EUR
4%
1:500
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