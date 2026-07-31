- Прирост
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- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
201
Прибыльных трейдов:
130 (64.67%)
Убыточных трейдов:
71 (35.32%)
Лучший трейд:
119.52 EUR
Худший трейд:
-36.98 EUR
Общая прибыль:
997.00 EUR (9 276 pips)
Общий убыток:
-478.73 EUR (8 700 pips)
Макс. серия выигрышей:
13 (21.77 EUR)
Макс. прибыль в серии:
299.35 EUR (6)
Коэффициент Шарпа:
0.17
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
2.67%
Последний трейд:
11 часов
Трейдов в неделю:
69
Ср. время удержания:
11 часов
Фактор восстановления:
2.45
Длинных трейдов:
118 (58.71%)
Коротких трейдов:
83 (41.29%)
Профит фактор:
2.08
Мат. ожидание:
2.58 EUR
Средняя прибыль:
7.67 EUR
Средний убыток:
-6.74 EUR
Макс. серия проигрышей:
8 (-211.20 EUR)
Макс. убыток в серии:
-211.20 EUR (8)
Прирост в месяц:
2.48%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 EUR
Максимальная:
211.20 EUR (1.00%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.98% (211.20 EUR)
По эквити:
4.09% (872.02 EUR)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|EURUSD
|201
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|EURUSD
|591
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|EURUSD
|576
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +119.52 EUR
Худший трейд: -37 EUR
Макс. серия выигрышей: 6
Макс. серия проигрышей: 8
Макс. прибыль в серии: +21.77 EUR
Макс. убыток в серии: -211.20 EUR
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "RoboForex-Pro" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ForexTime-Live01
|0.00 × 9
|
ACYSecurities-Live
|0.00 × 20
|
TickmillEU-Live
|0.00 × 30
|
TriveFinancial-MT5Live-2
|0.00 × 4
|
FortunaMarkets-Server
|0.00 × 10
|
FXView-Live
|0.00 × 1
|
TradingProInternational-Live
|0.00 × 2
|
OANDA-Live-1
|0.00 × 4
|
easyMarkets-Live
|0.00 × 2
|
FxPro-MT5 Live02
|0.00 × 9
|
EurotradeSA-Server-1
|0.00 × 26
|
FinexBisnisSolusi-Real
|0.00 × 7
|
FreshForex-MT5
|0.00 × 4
|
GOMarketsIntl-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-MT5-4
|0.00 × 1
|
RoboMarkets-ECN
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real27
|0.00 × 1
|
PlexyTrade-Server01
|0.00 × 1
|
STARTRADERINTL-Live
|0.00 × 3
|
HFMarketsGlobal-Live3
|0.00 × 21
|
OxSecurities-Live
|0.00 × 1
|
CudraniaCapital-Real
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 35
|
RoboMarketsDE-ECN
|0.00 × 7
|
Markets.com-Live
|0.00 × 11
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
2%
0
0
USD
USD
22K
EUR
EUR
2
100%
201
64%
100%
2.08
2.58
EUR
EUR
4%
1:500