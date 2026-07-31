- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
219
盈利交易:
143 (65.29%)
亏损交易:
76 (34.70%)
最好交易:
119.52 EUR
最差交易:
-36.98 EUR
毛利:
1 033.45 EUR (9 979 pips)
毛利亏损:
-485.34 EUR (8 952 pips)
最大连续赢利:
13 (21.77 EUR)
最大连续盈利:
299.35 EUR (6)
夏普比率:
0.17
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
2.67%
最近交易:
13 几小时前
每周交易:
54
平均持有时间:
11 小时
采收率:
2.60
长期交易:
122 (55.71%)
短期交易:
97 (44.29%)
利润因子:
2.13
预期回报:
2.50 EUR
平均利润:
7.23 EUR
平均损失:
-6.39 EUR
最大连续失误:
8 (-211.20 EUR)
最大连续亏损:
-211.20 EUR (8)
每月增长:
2.62%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.00 EUR
最大值:
211.20 EUR (1.00%)
相对跌幅:
结余:
0.98% (211.20 EUR)
净值:
4.09% (872.02 EUR)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|EURUSD
|219
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|EURUSD
|625
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|EURUSD
|1K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +119.52 EUR
最差交易: -37 EUR
最大连续赢利: 6
最大连续失误: 8
最大连续盈利: +21.77 EUR
最大连续亏损: -211.20 EUR
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 RoboForex-Pro 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
ForexTime-Live01
|0.00 × 9
|
ACYSecurities-Live
|0.00 × 20
|
TickmillEU-Live
|0.00 × 30
|
TriveFinancial-MT5Live-2
|0.00 × 4
|
FortunaMarkets-Server
|0.00 × 10
|
FXView-Live
|0.00 × 1
|
TradingProInternational-Live
|0.00 × 2
|
OANDA-Live-1
|0.00 × 4
|
easyMarkets-Live
|0.00 × 2
|
FxPro-MT5 Live02
|0.00 × 9
|
EurotradeSA-Server-1
|0.00 × 26
|
FinexBisnisSolusi-Real
|0.00 × 7
|
FreshForex-MT5
|0.00 × 4
|
GOMarketsIntl-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-MT5-4
|0.00 × 1
|
RoboMarkets-ECN
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real27
|0.00 × 1
|
PlexyTrade-Server01
|0.00 × 1
|
STARTRADERINTL-Live
|0.00 × 3
|
HFMarketsGlobal-Live3
|0.00 × 21
|
OxSecurities-Live
|0.00 × 1
|
CudraniaCapital-Real
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 35
|
RoboMarketsDE-ECN
|0.00 × 7
|
Markets.com-Live
|0.00 × 11
Copy me, plant it and let it grow :)
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成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
3%
0
0
USD
USD
22K
EUR
EUR
2
100%
219
65%
100%
2.12
2.50
EUR
EUR
4%
1:500