- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
30
Прибыльных трейдов:
28 (93.33%)
Убыточных трейдов:
2 (6.67%)
Лучший трейд:
7.61 USD
Худший трейд:
-0.86 USD
Общая прибыль:
69.23 USD (219 152 pips)
Общий убыток:
-0.88 USD (151 pips)
Макс. серия выигрышей:
21 (44.60 USD)
Макс. прибыль в серии:
44.60 USD (21)
Коэффициент Шарпа:
1.32
Торговая активность:
78.16%
Макс. загрузка депозита:
5.82%
Последний трейд:
33 минуты
Трейдов в неделю:
16
Ср. время удержания:
18 часов
Фактор восстановления:
79.48
Длинных трейдов:
11 (36.67%)
Коротких трейдов:
19 (63.33%)
Профит фактор:
78.67
Мат. ожидание:
2.28 USD
Средняя прибыль:
2.47 USD
Средний убыток:
-0.44 USD
Макс. серия проигрышей:
1 (-0.86 USD)
Макс. убыток в серии:
-0.86 USD (1)
Прирост в месяц:
27.34%
Алготрейдинг:
70%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
0.86 USD (0.28%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.28% (0.86 USD)
По эквити:
3.64% (10.36 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|GOLDm#
|8
|ETHUSD#
|8
|AUDCADm#
|7
|EURUSDm#
|4
|BTCUSD#
|3
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|GOLDm#
|24
|ETHUSD#
|13
|AUDCADm#
|10
|EURUSDm#
|4
|BTCUSD#
|17
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|GOLDm#
|23K
|ETHUSD#
|15K
|AUDCADm#
|1.1K
|EURUSDm#
|868
|BTCUSD#
|178K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +7.61 USD
Худший трейд: -1 USD
Макс. серия выигрышей: 21
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +44.60 USD
Макс. убыток в серии: -0.86 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "XMGlobal-MT5 2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Trade By BlockQuant EA, with XAUUSD, BTCUSD, EURUSD, USDJPY ......
-------------------------------------------------------------Use in MT5, Build Your MT5 Quant Hedge Fund System with Zero Code
https://blockquant.org
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
27%
0
0
USD
USD
318
USD
USD
2
70%
30
93%
78%
78.67
2.28
USD
USD
4%
1:200