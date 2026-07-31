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Сигналы / MetaTrader 5 / BlockQuant org No1
Jun Yuan

BlockQuant org No1

Jun Yuan
Jun Yuan

Jun Yuan

2 темы 2 комментария
0 отзывов
Надежность
2 недели
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2026 27%
XMGlobal-MT5 2
1:200
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
30
Прибыльных трейдов:
28 (93.33%)
Убыточных трейдов:
2 (6.67%)
Лучший трейд:
7.61 USD
Худший трейд:
-0.86 USD
Общая прибыль:
69.23 USD (219 152 pips)
Общий убыток:
-0.88 USD (151 pips)
Макс. серия выигрышей:
21 (44.60 USD)
Макс. прибыль в серии:
44.60 USD (21)
Коэффициент Шарпа:
1.32
Торговая активность:
78.16%
Макс. загрузка депозита:
5.82%
Последний трейд:
33 минуты
Трейдов в неделю:
16
Ср. время удержания:
18 часов
Фактор восстановления:
79.48
Длинных трейдов:
11 (36.67%)
Коротких трейдов:
19 (63.33%)
Профит фактор:
78.67
Мат. ожидание:
2.28 USD
Средняя прибыль:
2.47 USD
Средний убыток:
-0.44 USD
Макс. серия проигрышей:
1 (-0.86 USD)
Макс. убыток в серии:
-0.86 USD (1)
Прирост в месяц:
27.34%
Алготрейдинг:
70%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
0.86 USD (0.28%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.28% (0.86 USD)
По эквити:
3.64% (10.36 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
GOLDm# 8
ETHUSD# 8
AUDCADm# 7
EURUSDm# 4
BTCUSD# 3
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
GOLDm# 24
ETHUSD# 13
AUDCADm# 10
EURUSDm# 4
BTCUSD# 17
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
GOLDm# 23K
ETHUSD# 15K
AUDCADm# 1.1K
EURUSDm# 868
BTCUSD# 178K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +7.61 USD
Худший трейд: -1 USD
Макс. серия выигрышей: 21
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +44.60 USD
Макс. убыток в серии: -0.86 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "XMGlobal-MT5 2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Trade By BlockQuant EA, with XAUUSD, BTCUSD, EURUSD, USDJPY ......

-------------------------------------------------------------

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https://blockquant.org


Нет отзывов
2026.08.03 01:02
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:200 - 1:1000
2026.07.31 12:42
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.07.31 12:42
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
BlockQuant org No1
30 USD в месяц
27%
0
0
USD
318
USD
2
70%
30
93%
78%
78.67
2.28
USD
4%
1:200
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Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

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