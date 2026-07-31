- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
36
盈利交易:
34 (94.44%)
亏损交易:
2 (5.56%)
最好交易:
11.36 USD
最差交易:
-0.86 USD
毛利:
94.02 USD (319 459 pips)
毛利亏损:
-0.88 USD (151 pips)
最大连续赢利:
21 (44.60 USD)
最大连续盈利:
44.60 USD (21)
夏普比率:
1.18
交易活动:
83.43%
最大入金加载:
9.50%
最近交易:
12 几分钟前
每周交易:
18
平均持有时间:
19 小时
采收率:
108.30
长期交易:
14 (38.89%)
短期交易:
22 (61.11%)
利润因子:
106.84
预期回报:
2.59 USD
平均利润:
2.77 USD
平均损失:
-0.44 USD
最大连续失误:
1 (-0.86 USD)
最大连续亏损:
-0.86 USD (1)
每月增长:
37.26%
算法交易:
58%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
0.86 USD (0.28%)
相对跌幅:
结余:
0.28% (0.86 USD)
净值:
9.42% (29.98 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|GOLDm#
|11
|AUDCADm#
|8
|ETHUSD#
|8
|BTCUSD#
|5
|EURUSDm#
|4
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|GOLDm#
|30
|AUDCADm#
|10
|ETHUSD#
|13
|BTCUSD#
|35
|EURUSDm#
|4
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|GOLDm#
|30K
|AUDCADm#
|1.2K
|ETHUSD#
|15K
|BTCUSD#
|272K
|EURUSDm#
|868
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- 入金加载
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最好交易: +11.36 USD
最差交易: -1 USD
最大连续赢利: 21
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +44.60 USD
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基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 XMGlobal-MT5 2 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
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交易
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预期回报
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每月30 USD
37%
0
0
USD
USD
343
USD
USD
2
58%
36
94%
83%
106.84
2.59
USD
USD
9%
1:200