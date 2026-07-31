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Сигналы / MetaTrader 5 / Spruce Axi
Kuan Kuan Fu

Spruce Axi

Kuan Kuan Fu
Kuan Kuan Fu

Kuan Kuan Fu

3.6 (19)
Twitter or X :@lovespruce
Telegram: https://t.me/SprucechatGroup
Followme跟单社区：Spruce
Klipc跟单社区：一只小狐狸
Signal start：spruce waveband
ZuluTrade：Spruce
Signal’s Broker：Exness
4 сигнала 1 тема
0 отзывов
Надежность
25 недель
0 / 0 USD
прирост с 2026 176%
Axi-US88-Live
1:100

Текущая просадка представляет риск для подписчиков. Подписка будет разрешена при улучшении показателя.

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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
840
Прибыльных трейдов:
703 (83.69%)
Убыточных трейдов:
137 (16.31%)
Лучший трейд:
116.55 USD
Худший трейд:
-123.19 USD
Общая прибыль:
4 353.29 USD (467 151 pips)
Общий убыток:
-2 054.43 USD (151 589 pips)
Макс. серия выигрышей:
38 (193.20 USD)
Макс. прибыль в серии:
530.83 USD (29)
Коэффициент Шарпа:
0.14
Торговая активность:
72.38%
Макс. загрузка депозита:
87.53%
Последний трейд:
44 минуты
Трейдов в неделю:
32
Ср. время удержания:
2 часа
Фактор восстановления:
9.50
Длинных трейдов:
215 (25.60%)
Коротких трейдов:
625 (74.40%)
Профит фактор:
2.12
Мат. ожидание:
2.74 USD
Средняя прибыль:
6.19 USD
Средний убыток:
-15.00 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-138.19 USD)
Макс. убыток в серии:
-241.90 USD (2)
Прирост в месяц:
16.61%
Годовой прогноз:
201.56%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
43.45 USD
Максимальная:
241.90 USD (18.25%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
25.99% (169.68 USD)
По эквити:
82.94% (3 032.40 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD.pa 765
USOIL.sa 19
BTCUSD.sa 12
UKOIL.sa 12
CHFJPY.pa 7
EURCHF.pa 6
EURCAD.pa 6
USDCNH.pa 3
XAGUSD.pca 3
EURJPY.pa 1
EURGBP.pa 1
USDCHF.pa 1
AUDCAD.pa 1
GBPCAD.pa 1
EURUSD.pa 1
CADCHF.pa 1
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD.pa 2.3K
USOIL.sa 21
BTCUSD.sa 30
UKOIL.sa -50
CHFJPY.pa 2
EURCHF.pa -2
EURCAD.pa -9
USDCNH.pa 1
XAGUSD.pca 20
EURJPY.pa 1
EURGBP.pa 0
USDCHF.pa 0
AUDCAD.pa 0
GBPCAD.pa 1
EURUSD.pa 1
CADCHF.pa 0
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD.pa 103K
USOIL.sa 1.7K
BTCUSD.sa 216K
UKOIL.sa -5.6K
CHFJPY.pa 412
EURCHF.pa -92
EURCAD.pa -1.1K
USDCNH.pa 616
XAGUSD.pca 392
EURJPY.pa 109
EURGBP.pa 24
USDCHF.pa 31
AUDCAD.pa 48
GBPCAD.pa 144
EURUSD.pa 119
CADCHF.pa 4
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +116.55 USD
Худший трейд: -123 USD
Макс. серия выигрышей: 29
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +193.20 USD
Макс. убыток в серии: -138.19 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Axi-US88-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

新策略for MT5
Нет отзывов
2026.08.07 12:56
A large drawdown may occur on the account again
2026.08.07 06:54
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.08.07 03:53
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2026.08.06 15:49
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.08.06 08:02
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2026.08.06 07:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.08.06 00:00
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2026.08.05 19:58
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.08.05 18:58
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2026.07.31 09:41
Too frequent deals may negatively impact copying results
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