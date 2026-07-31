Текущая просадка представляет риск для подписчиков. Подписка будет разрешена при улучшении показателя.
- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
840
Прибыльных трейдов:
703 (83.69%)
Убыточных трейдов:
137 (16.31%)
Лучший трейд:
116.55 USD
Худший трейд:
-123.19 USD
Общая прибыль:
4 353.29 USD (467 151 pips)
Общий убыток:
-2 054.43 USD (151 589 pips)
Макс. серия выигрышей:
38 (193.20 USD)
Макс. прибыль в серии:
530.83 USD (29)
Коэффициент Шарпа:
0.14
Торговая активность:
72.38%
Макс. загрузка депозита:
87.53%
Последний трейд:
44 минуты
Трейдов в неделю:
32
Ср. время удержания:
2 часа
Фактор восстановления:
9.50
Длинных трейдов:
215 (25.60%)
Коротких трейдов:
625 (74.40%)
Профит фактор:
2.12
Мат. ожидание:
2.74 USD
Средняя прибыль:
6.19 USD
Средний убыток:
-15.00 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-138.19 USD)
Макс. убыток в серии:
-241.90 USD (2)
Прирост в месяц:
16.61%
Годовой прогноз:
201.56%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
43.45 USD
Максимальная:
241.90 USD (18.25%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
25.99% (169.68 USD)
По эквити:
82.94% (3 032.40 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD.pa
|765
|USOIL.sa
|19
|BTCUSD.sa
|12
|UKOIL.sa
|12
|CHFJPY.pa
|7
|EURCHF.pa
|6
|EURCAD.pa
|6
|USDCNH.pa
|3
|XAGUSD.pca
|3
|EURJPY.pa
|1
|EURGBP.pa
|1
|USDCHF.pa
|1
|AUDCAD.pa
|1
|GBPCAD.pa
|1
|EURUSD.pa
|1
|CADCHF.pa
|1
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD.pa
|2.3K
|USOIL.sa
|21
|BTCUSD.sa
|30
|UKOIL.sa
|-50
|CHFJPY.pa
|2
|EURCHF.pa
|-2
|EURCAD.pa
|-9
|USDCNH.pa
|1
|XAGUSD.pca
|20
|EURJPY.pa
|1
|EURGBP.pa
|0
|USDCHF.pa
|0
|AUDCAD.pa
|0
|GBPCAD.pa
|1
|EURUSD.pa
|1
|CADCHF.pa
|0
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD.pa
|103K
|USOIL.sa
|1.7K
|BTCUSD.sa
|216K
|UKOIL.sa
|-5.6K
|CHFJPY.pa
|412
|EURCHF.pa
|-92
|EURCAD.pa
|-1.1K
|USDCNH.pa
|616
|XAGUSD.pca
|392
|EURJPY.pa
|109
|EURGBP.pa
|24
|USDCHF.pa
|31
|AUDCAD.pa
|48
|GBPCAD.pa
|144
|EURUSD.pa
|119
|CADCHF.pa
|4
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +116.55 USD
Худший трейд: -123 USD
Макс. серия выигрышей: 29
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +193.20 USD
Макс. убыток в серии: -138.19 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Axi-US88-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
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