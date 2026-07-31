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信号 / MetaTrader 5 / Spruce Axi
Kuan Kuan Fu

Spruce Axi

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3.6 (19)
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可靠性
25
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增长自 2026 177%
Axi-US88-Live
1:100

当前下跌对订阅者来说过于危险。一旦下跌有所改善后订阅将被允许。

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  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
841
盈利交易:
704 (83.70%)
亏损交易:
137 (16.29%)
最好交易:
116.55 USD
最差交易:
-123.19 USD
毛利:
4 365.66 USD (468 387 pips)
毛利亏损:
-2 054.43 USD (151 589 pips)
最大连续赢利:
38 (193.20 USD)
最大连续盈利:
530.83 USD (29)
夏普比率:
0.14
交易活动:
78.66%
最大入金加载:
107.68%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
26
平均持有时间:
2 小时
采收率:
9.55
长期交易:
216 (25.68%)
短期交易:
625 (74.32%)
利润因子:
2.12
预期回报:
2.75 USD
平均利润:
6.20 USD
平均损失:
-15.00 USD
最大连续失误:
3 (-138.19 USD)
最大连续亏损:
-241.90 USD (2)
每月增长:
17.00%
年度预测:
206.30%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
43.45 USD
最大值:
241.90 USD (18.25%)
相对跌幅:
结余:
25.99% (169.68 USD)
净值:
86.31% (3 196.31 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD.pa 766
USOIL.sa 19
BTCUSD.sa 12
UKOIL.sa 12
CHFJPY.pa 7
EURCHF.pa 6
EURCAD.pa 6
USDCNH.pa 3
XAGUSD.pca 3
EURJPY.pa 1
EURGBP.pa 1
USDCHF.pa 1
AUDCAD.pa 1
GBPCAD.pa 1
EURUSD.pa 1
CADCHF.pa 1
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD.pa 2.3K
USOIL.sa 21
BTCUSD.sa 30
UKOIL.sa -50
CHFJPY.pa 2
EURCHF.pa -2
EURCAD.pa -9
USDCNH.pa 1
XAGUSD.pca 20
EURJPY.pa 1
EURGBP.pa 0
USDCHF.pa 0
AUDCAD.pa 0
GBPCAD.pa 1
EURUSD.pa 1
CADCHF.pa 0
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD.pa 104K
USOIL.sa 1.7K
BTCUSD.sa 216K
UKOIL.sa -5.6K
CHFJPY.pa 412
EURCHF.pa -92
EURCAD.pa -1.1K
USDCNH.pa 616
XAGUSD.pca 392
EURJPY.pa 109
EURGBP.pa 24
USDCHF.pa 31
AUDCAD.pa 48
GBPCAD.pa 144
EURUSD.pa 119
CADCHF.pa 4
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +116.55 USD
最差交易: -123 USD
最大连续赢利: 29
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +193.20 USD
最大连续亏损: -138.19 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Axi-US88-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

无数据

新策略for MT5
没有评论
2026.08.07 12:56
A large drawdown may occur on the account again
2026.08.07 06:54
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.08.07 03:53
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2026.08.06 15:49
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.08.06 08:02
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2026.08.06 07:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.08.06 00:00
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2026.08.05 19:58
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.08.05 18:58
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2026.07.31 09:41
Too frequent deals may negatively impact copying results
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