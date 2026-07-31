当前下跌对订阅者来说过于危险。一旦下跌有所改善后订阅将被允许。
- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
841
盈利交易:
704 (83.70%)
亏损交易:
137 (16.29%)
最好交易:
116.55 USD
最差交易:
-123.19 USD
毛利:
4 365.66 USD (468 387 pips)
毛利亏损:
-2 054.43 USD (151 589 pips)
最大连续赢利:
38 (193.20 USD)
最大连续盈利:
530.83 USD (29)
夏普比率:
0.14
交易活动:
78.66%
最大入金加载:
107.68%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
26
平均持有时间:
2 小时
采收率:
9.55
长期交易:
216 (25.68%)
短期交易:
625 (74.32%)
利润因子:
2.12
预期回报:
2.75 USD
平均利润:
6.20 USD
平均损失:
-15.00 USD
最大连续失误:
3 (-138.19 USD)
最大连续亏损:
-241.90 USD (2)
每月增长:
17.00%
年度预测:
206.30%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
43.45 USD
最大值:
241.90 USD (18.25%)
相对跌幅:
结余:
25.99% (169.68 USD)
净值:
86.31% (3 196.31 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD.pa
|766
|USOIL.sa
|19
|BTCUSD.sa
|12
|UKOIL.sa
|12
|CHFJPY.pa
|7
|EURCHF.pa
|6
|EURCAD.pa
|6
|USDCNH.pa
|3
|XAGUSD.pca
|3
|EURJPY.pa
|1
|EURGBP.pa
|1
|USDCHF.pa
|1
|AUDCAD.pa
|1
|GBPCAD.pa
|1
|EURUSD.pa
|1
|CADCHF.pa
|1
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD.pa
|2.3K
|USOIL.sa
|21
|BTCUSD.sa
|30
|UKOIL.sa
|-50
|CHFJPY.pa
|2
|EURCHF.pa
|-2
|EURCAD.pa
|-9
|USDCNH.pa
|1
|XAGUSD.pca
|20
|EURJPY.pa
|1
|EURGBP.pa
|0
|USDCHF.pa
|0
|AUDCAD.pa
|0
|GBPCAD.pa
|1
|EURUSD.pa
|1
|CADCHF.pa
|0
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD.pa
|104K
|USOIL.sa
|1.7K
|BTCUSD.sa
|216K
|UKOIL.sa
|-5.6K
|CHFJPY.pa
|412
|EURCHF.pa
|-92
|EURCAD.pa
|-1.1K
|USDCNH.pa
|616
|XAGUSD.pca
|392
|EURJPY.pa
|109
|EURGBP.pa
|24
|USDCHF.pa
|31
|AUDCAD.pa
|48
|GBPCAD.pa
|144
|EURUSD.pa
|119
|CADCHF.pa
|4
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +116.55 USD
最差交易: -123 USD
最大连续赢利: 29
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +193.20 USD
最大连续亏损: -138.19 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Axi-US88-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
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