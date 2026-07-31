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Feng Guo Chen

Breakthrough one order at a time

Feng Guo Chen
Feng Guo Chen

Feng Guo Chen

0 отзывов
Надежность
13 недель
0 / 0 USD
Копировать за 599 USD в месяц
прирост с 2026 109%
MohicansMarkets-Live
1:500
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  • Прирост
  • Баланс
Стиль торговли изменился, часть истории исключена из расчета статистики. Как рассчитывается Прирост в сигналах?
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
13 892
Прибыльных трейдов:
8 458 (60.88%)
Убыточных трейдов:
5 434 (39.12%)
Лучший трейд:
2 122.00 USD
Худший трейд:
-337.00 USD
Общая прибыль:
520 633.28 USD (1 311 817 pips)
Общий убыток:
-420 185.29 USD (996 222 pips)
Макс. серия выигрышей:
15 (1 632.50 USD)
Макс. прибыль в серии:
2 341.00 USD (3)
Коэффициент Шарпа:
0.06
Торговая активность:
5.70%
Макс. загрузка депозита:
13.51%
Последний трейд:
12 часов
Трейдов в неделю:
33
Ср. время удержания:
2 минуты
Фактор восстановления:
22.03
Длинных трейдов:
6 913 (49.76%)
Коротких трейдов:
6 979 (50.24%)
Профит фактор:
1.24
Мат. ожидание:
7.23 USD
Средняя прибыль:
61.56 USD
Средний убыток:
-77.33 USD
Макс. серия проигрышей:
7 (-546.00 USD)
Макс. убыток в серии:
-1 503.50 USD (5)
Прирост в месяц:
28.06%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
966.00 USD
Максимальная:
4 559.45 USD (20.51%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
36.98% (908.75 USD)
По эквити:
14.22% (266.05 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSDecn 13892
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSDecn 100K
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSDecn 316K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +2 122.00 USD
Худший трейд: -337 USD
Макс. серия выигрышей: 3
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +1 632.50 USD
Макс. убыток в серии: -546.00 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "MohicansMarkets-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

EA Trading
Strategy type breakthrough
EA places orders in two directions. If gold breaks through the high pressure level and places a long order, or if gold breaks through the low support level and places a short order. You can make a profit, EA doesn't have risky strategies like Martin, Grid, and Hedging. One order at a time, take profit and stop loss, and start tracking take profit when the order is profitable.   
Account Types: Standard Account and Low Point Account
Minimum capital: $1000, open 0.02 lots
Collaboration method: Please contact below
Contact information: Vx 249668598
Contact information: QQ 249668598
Contact information: maiI: 249668598 @ qq.com
Contact information: Telegram: @ Cedri1981
Contact information: WhatsApp: Cedri1981


Нет отзывов
2026.08.02 23:02
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.07.31 03:39
High risk of negative slippage when copying deals
2026.07.31 03:39
Too much growth in the last month indicates a high risk
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Breakthrough one order at a time
599 USD в месяц
109%
0
0
USD
2.1K
USD
13
99%
13 892
60%
6%
1.23
7.23
USD
37%
1:500
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