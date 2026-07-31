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Feng Guo Chen

Breakthrough one order at a time

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交易:
13 900
盈利交易:
8 466 (60.90%)
亏损交易:
5 434 (39.09%)
最好交易:
2 122.00 USD
最差交易:
-337.00 USD
毛利:
520 708.98 USD (1 313 378 pips)
毛利亏损:
-420 185.29 USD (996 222 pips)
最大连续赢利:
19 (538.10 USD)
最大连续盈利:
2 341.00 USD (3)
夏普比率:
0.06
交易活动:
5.70%
最大入金加载:
13.51%
最近交易:
28 几分钟前
每周交易:
20
平均持有时间:
2 分钟
采收率:
22.05
长期交易:
6 921 (49.79%)
短期交易:
6 979 (50.21%)
利润因子:
1.24
预期回报:
7.23 USD
平均利润:
61.51 USD
平均损失:
-77.33 USD
最大连续失误:
7 (-546.00 USD)
最大连续亏损:
-1 503.50 USD (5)
每月增长:
18.58%
年度预测:
225.42%
算法交易:
99%
结余跌幅:
绝对:
966.00 USD
最大值:
4 559.45 USD (20.51%)
相对跌幅:
结余:
36.98% (908.75 USD)
净值:
14.56% (305.00 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSDecn 13900
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSDecn 101K
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSDecn 317K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
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最好交易: +2 122.00 USD
最差交易: -337 USD
最大连续赢利: 3
最大连续失误: 5
最大连续盈利: +538.10 USD
最大连续亏损: -546.00 USD

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EA交易
策略类型 突破
EA在两个方向挂单，如果黄金突破高位压力位挂多单，或者黄金突破低位支撑位挂空单。你就可以获利，EA没有马丁、网格、对冲这些危险策略。一次一单、有止盈止损、单子盈利启动追踪止盈。
账户类型：标准账户和低点账户
最低资金：1000美金 开仓0.02手
合作方式：请联系下面
联系方式： Vx 249668598
联系方式： QQ 249668598
联系方式： maiI：249668598 @qq.com
联系方式：Telegram:@Cedri1981
联系方式：WhatsApp:Cedri1981

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2026.08.02 23:02
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.07.31 03:39
High risk of negative slippage when copying deals
2026.07.31 03:39
Too much growth in the last month indicates a high risk
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60%
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