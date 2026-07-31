- 成长
- 结余
交易样式已更改。统计数据中不包含部分历史记录。 信号中的增长率是怎样计算的?
- 净值
- 提取
交易:
13 900
盈利交易:
8 466 (60.90%)
亏损交易:
5 434 (39.09%)
最好交易:
2 122.00 USD
最差交易:
-337.00 USD
毛利:
520 708.98 USD (1 313 378 pips)
毛利亏损:
-420 185.29 USD (996 222 pips)
最大连续赢利:
19 (538.10 USD)
最大连续盈利:
2 341.00 USD (3)
夏普比率:
0.06
交易活动:
5.70%
最大入金加载:
13.51%
最近交易:
28 几分钟前
每周交易:
20
平均持有时间:
2 分钟
采收率:
22.05
长期交易:
6 921 (49.79%)
短期交易:
6 979 (50.21%)
利润因子:
1.24
预期回报:
7.23 USD
平均利润:
61.51 USD
平均损失:
-77.33 USD
最大连续失误:
7 (-546.00 USD)
最大连续亏损:
-1 503.50 USD (5)
每月增长:
18.58%
年度预测:
225.42%
算法交易:
99%
结余跌幅:
绝对:
966.00 USD
最大值:
4 559.45 USD (20.51%)
相对跌幅:
结余:
36.98% (908.75 USD)
净值:
14.56% (305.00 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSDecn
|13900
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSDecn
|101K
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSDecn
|317K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
- 入金加载
- 提取
最好交易: +2 122.00 USD
最差交易: -337 USD
最大连续赢利: 3
最大连续失误: 5
最大连续盈利: +538.10 USD
最大连续亏损: -546.00 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 MohicansMarkets-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
EA交易
策略类型 突破
EA在两个方向挂单，如果黄金突破高位压力位挂多单，或者黄金突破低位支撑位挂空单。你就可以获利，EA没有马丁、网格、对冲这些危险策略。一次一单、有止盈止损、单子盈利启动追踪止盈。
账户类型：标准账户和低点账户
最低资金：1000美金 开仓0.02手
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联系方式：WhatsApp:Cedri1981
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信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月599 USD
117%
0
0
USD
USD
2.1K
USD
USD
13
99%
13 900
60%
6%
1.23
7.23
USD
USD
37%
1:500