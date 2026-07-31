- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
18
Прибыльных трейдов:
16 (88.88%)
Убыточных трейдов:
2 (11.11%)
Лучший трейд:
11.66 USD
Худший трейд:
-44.49 USD
Общая прибыль:
107.98 USD (11 109 pips)
Общий убыток:
-87.87 USD (8 787 pips)
Макс. серия выигрышей:
10 (69.45 USD)
Макс. прибыль в серии:
69.45 USD (10)
Коэффициент Шарпа:
0.09
Торговая активность:
12.62%
Макс. загрузка депозита:
26.76%
Последний трейд:
28 минут
Трейдов в неделю:
16
Ср. время удержания:
1 час
Фактор восстановления:
0.41
Длинных трейдов:
18 (100.00%)
Коротких трейдов:
0 (0.00%)
Профит фактор:
1.23
Мат. ожидание:
1.12 USD
Средняя прибыль:
6.75 USD
Средний убыток:
-43.94 USD
Макс. серия проигрышей:
1 (-44.49 USD)
Макс. убыток в серии:
-44.49 USD (1)
Прирост в месяц:
3.80%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
49.34 USD (8.66%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
4.61% (49.34 USD)
По эквити:
3.98% (42.32 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD+
|18
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD+
|20
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD+
|2.3K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +11.66 USD
Худший трейд: -44 USD
Макс. серия выигрышей: 10
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +69.45 USD
Макс. убыток в серии: -44.49 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "VantageGlobalPrimeAU-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Solitaire — single-position XAUUSD scalper. Live since 31 July 2026.
What Solitaire actually is: one position at a time. A fixed stop loss and take profit set on every entry. No grid, no martingale, no averaging down. When the position closes, the EA waits. That is the whole design.
https://www.mql5.com/en/market/product/188428
Simon Reeves / Starpoint Trading
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
99 USD в месяц
4%
0
0
USD
USD
1K
USD
USD
2
100%
18
88%
13%
1.22
1.12
USD
USD
5%
1:500