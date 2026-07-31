- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
25
盈利交易:
22 (88.00%)
亏损交易:
3 (12.00%)
最好交易:
11.66 USD
最差交易:
-44.49 USD
毛利:
149.68 USD (15 520 pips)
毛利亏损:
-132.19 USD (13 218 pips)
最大连续赢利:
10 (69.45 USD)
最大连续盈利:
69.45 USD (10)
夏普比率:
0.06
交易活动:
19.40%
最大入金加载:
26.76%
最近交易:
30 几分钟前
每周交易:
13
平均持有时间:
2 小时
采收率:
0.34
长期交易:
25 (100.00%)
短期交易:
0 (0.00%)
利润因子:
1.13
预期回报:
0.70 USD
平均利润:
6.80 USD
平均损失:
-44.06 USD
最大连续失误:
1 (-44.49 USD)
最大连续亏损:
-44.49 USD (1)
每月增长:
3.54%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
51.96 USD (9.12%)
相对跌幅:
结余:
4.86% (51.96 USD)
净值:
4.07% (43.24 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD+
|25
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD+
|17
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD+
|2.3K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +11.66 USD
最差交易: -44 USD
最大连续赢利: 10
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +69.45 USD
最大连续亏损: -44.49 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 VantageGlobalPrimeAU-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
Solitaire — single-position XAUUSD scalper. Live since 31 July 2026.
What Solitaire actually is: one position at a time. A fixed stop loss and take profit set on every entry. No grid, no martingale, no averaging down. When the position closes, the EA waits. That is the whole design.
https://www.mql5.com/en/market/product/188428
Simon Reeves / Starpoint Trading
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价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月99 USD
4%
0
0
USD
USD
1K
USD
USD
2
100%
25
88%
19%
1.13
0.70
USD
USD
5%
1:500