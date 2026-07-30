- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
503
Прибыльных трейдов:
342 (67.99%)
Убыточных трейдов:
161 (32.01%)
Лучший трейд:
97.08 USD
Худший трейд:
-88.32 USD
Общая прибыль:
2 943.21 USD (132 113 pips)
Общий убыток:
-2 509.19 USD (136 519 pips)
Макс. серия выигрышей:
17 (119.97 USD)
Макс. прибыль в серии:
246.63 USD (6)
Коэффициент Шарпа:
0.06
Торговая активность:
0.79%
Макс. загрузка депозита:
17.38%
Последний трейд:
4 часа
Трейдов в неделю:
22
Ср. время удержания:
16 минут
Фактор восстановления:
1.03
Длинных трейдов:
316 (62.82%)
Коротких трейдов:
187 (37.18%)
Профит фактор:
1.17
Мат. ожидание:
0.86 USD
Средняя прибыль:
8.61 USD
Средний убыток:
-15.59 USD
Макс. серия проигрышей:
6 (-126.85 USD)
Макс. убыток в серии:
-151.50 USD (2)
Прирост в месяц:
30.97%
Годовой прогноз:
375.76%
Алготрейдинг:
42%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
176.47 USD
Максимальная:
419.59 USD (45.45%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
53.49% (419.59 USD)
По эквити:
2.23% (10.52 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|503
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|434
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|-4.3K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +97.08 USD
Худший трейд: -88 USD
Макс. серия выигрышей: 6
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +119.97 USD
Макс. убыток в серии: -126.85 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "MaxrichGroup-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
CapitalPointTrading-Live29
|0.00 × 1
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 4
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
FXDD-MT4 Live Server 2
|0.00 × 1
|
MTrading-Live
|0.00 × 1
|
SucdenFinancial-Live
|0.00 × 4
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
|
GO4X-Live
|0.00 × 1
|
SVSFX-Live
|0.00 × 1
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
XM.COM-Real 6
|0.00 × 1
|
FXOpen-Real1
|0.00 × 2
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
ADSS-Demo
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
AIGroup-Live
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
MGK-MAIN
|0.00 × 5
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
VantageMarkets-Live 22
|0.00 × 1
|
HFMarketsSV-Live Server 16
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
104%
0
0
USD
USD
572
USD
USD
37
42%
503
67%
1%
1.17
0.86
USD
USD
53%
1:200