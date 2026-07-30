СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / H4 Daily Breakout
Agung Wibowo

H4 Daily Breakout

Agung Wibowo
Agung Wibowo

Agung Wibowo

0 отзывов
Надежность
37 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 104%
MaxrichGroup-Real
1:200
Как подписаться?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
503
Прибыльных трейдов:
342 (67.99%)
Убыточных трейдов:
161 (32.01%)
Лучший трейд:
97.08 USD
Худший трейд:
-88.32 USD
Общая прибыль:
2 943.21 USD (132 113 pips)
Общий убыток:
-2 509.19 USD (136 519 pips)
Макс. серия выигрышей:
17 (119.97 USD)
Макс. прибыль в серии:
246.63 USD (6)
Коэффициент Шарпа:
0.06
Торговая активность:
0.79%
Макс. загрузка депозита:
17.38%
Последний трейд:
4 часа
Трейдов в неделю:
22
Ср. время удержания:
16 минут
Фактор восстановления:
1.03
Длинных трейдов:
316 (62.82%)
Коротких трейдов:
187 (37.18%)
Профит фактор:
1.17
Мат. ожидание:
0.86 USD
Средняя прибыль:
8.61 USD
Средний убыток:
-15.59 USD
Макс. серия проигрышей:
6 (-126.85 USD)
Макс. убыток в серии:
-151.50 USD (2)
Прирост в месяц:
30.97%
Годовой прогноз:
375.76%
Алготрейдинг:
42%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
176.47 USD
Максимальная:
419.59 USD (45.45%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
53.49% (419.59 USD)
По эквити:
2.23% (10.52 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 503
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 434
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD -4.3K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +97.08 USD
Худший трейд: -88 USD
Макс. серия выигрышей: 6
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +119.97 USD
Макс. убыток в серии: -126.85 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "MaxrichGroup-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

CapitalPointTrading-Live29
0.00 × 1
RoboForex-Prime
0.00 × 3
AGMGroupLtd-Real
0.00 × 4
Darwinex-Live
0.00 × 1
FXDD-MT4 Live Server 2
0.00 × 1
MTrading-Live
0.00 × 1
SucdenFinancial-Live
0.00 × 4
TradeNation-LiveBravo
0.00 × 1
GO4X-Live
0.00 × 1
SVSFX-Live
0.00 × 1
Deltastock-Live
0.00 × 1
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
XM.COM-Real 6
0.00 × 1
FXOpen-Real1
0.00 × 2
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 1
CoreLiquidity-Real 1
0.00 × 3
ADSS-Demo
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
AIGroup-Live
0.00 × 1
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
MGK-MAIN
0.00 × 5
Exness-Real33
0.00 × 2
VantageMarkets-Live 22
0.00 × 1
HFMarketsSV-Live Server 16
0.00 × 1
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
еще 209...
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Нет отзывов
2026.07.30 23:38
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 1.22% of days out of 245 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.30 23:38
A large drawdown may occur on the account again
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
H4 Daily Breakout
30 USD в месяц
104%
0
0
USD
572
USD
37
42%
503
67%
1%
1.17
0.86
USD
53%
1:200
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.