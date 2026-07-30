- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
510
盈利交易:
347 (68.03%)
亏损交易:
163 (31.96%)
最好交易:
97.08 USD
最差交易:
-88.32 USD
毛利:
2 996.32 USD (133 867 pips)
毛利亏损:
-2 522.69 USD (137 174 pips)
最大连续赢利:
17 (119.97 USD)
最大连续盈利:
246.63 USD (6)
夏普比率:
0.07
交易活动:
0.79%
最大入金加载:
17.38%
最近交易:
9 几分钟前
每周交易:
16
平均持有时间:
16 分钟
采收率:
1.13
长期交易:
322 (63.14%)
短期交易:
188 (36.86%)
利润因子:
1.19
预期回报:
0.93 USD
平均利润:
8.63 USD
平均损失:
-15.48 USD
最大连续失误:
6 (-126.85 USD)
最大连续亏损:
-151.50 USD (2)
每月增长:
36.46%
年度预测:
442.43%
算法交易:
43%
结余跌幅:
绝对:
176.47 USD
最大值:
419.59 USD (45.45%)
相对跌幅:
结余:
53.49% (419.59 USD)
净值:
2.23% (10.52 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|510
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|474
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|-3.2K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +97.08 USD
最差交易: -88 USD
最大连续赢利: 6
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +119.97 USD
最大连续亏损: -126.85 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 MaxrichGroup-Real 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
CapitalPointTrading-Live29
|0.00 × 1
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 4
|
FXDD-MT4 Live Server 2
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
SucdenFinancial-Live
|0.00 × 4
|
GO4X-Live
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
SVSFX-Live
|0.00 × 1
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
MTrading-Live
|0.00 × 1
|
FXOpen-Real1
|0.00 × 2
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 1
|
ADSS-Demo
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
SFM-Demo
|0.00 × 1
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
AIGroup-Live
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live09
|0.00 × 3
|
MGK-MAIN
|0.00 × 5
|
Exness-Real29
|0.00 × 2
|
VantageMarkets-Live 22
|0.00 × 1
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信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
118%
0
0
USD
USD
616
USD
USD
37
43%
510
68%
1%
1.18
0.93
USD
USD
53%
1:200