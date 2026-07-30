- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
753
Прибыльных трейдов:
751 (99.73%)
Убыточных трейдов:
2 (0.27%)
Лучший трейд:
8.05 USD
Худший трейд:
-0.12 USD
Общая прибыль:
264.67 USD (11 217 pips)
Общий убыток:
-0.16 USD (7 pips)
Макс. серия выигрышей:
261 (78.90 USD)
Макс. прибыль в серии:
134.55 USD (257)
Коэффициент Шарпа:
0.47
Торговая активность:
96.02%
Макс. загрузка депозита:
2.31%
Последний трейд:
12 минут
Трейдов в неделю:
576
Ср. время удержания:
7 часов
Фактор восстановления:
2204.25
Длинных трейдов:
753 (100.00%)
Коротких трейдов:
0 (0.00%)
Профит фактор:
1654.19
Мат. ожидание:
0.35 USD
Средняя прибыль:
0.35 USD
Средний убыток:
-0.08 USD
Макс. серия проигрышей:
1 (-0.12 USD)
Макс. убыток в серии:
-0.12 USD (1)
Прирост в месяц:
5.29%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
0.12 USD (0.00%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.00% (0.12 USD)
По эквити:
12.37% (629.82 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|BRENT
|753
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|BRENT
|265
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|BRENT
|11K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +8.05 USD
Худший трейд: -0 USD
Макс. серия выигрышей: 257
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +78.90 USD
Макс. убыток в серии: -0.12 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Tickmill-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
AdmiralMarkets-Live
|0.00 × 1
|
FxPro-MT5
|0.00 × 10
|
TickmillUK-Live
|0.10 × 48
|
Tickmill-Live
|0.15 × 1663
buy only Brent crude oil grid strategy focused on generating cash flow from market price fluctuations. Floating drawdown may increase during prolonged price declines. Past performance does not guarantee future results.
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
5%
0
0
USD
USD
5.3K
USD
USD
2
100%
753
99%
96%
1654.18
0.35
USD
USD
12%
1:100