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Сигналы / MetaTrader 5 / Brent Oil Grid
Suttiporn Mungmee

Brent Oil Grid

Suttiporn Mungmee
Suttiporn Mungmee

Suttiporn Mungmee

0 отзывов
Надежность
2 недели
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2026 5%
Tickmill-Live
1:100
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
753
Прибыльных трейдов:
751 (99.73%)
Убыточных трейдов:
2 (0.27%)
Лучший трейд:
8.05 USD
Худший трейд:
-0.12 USD
Общая прибыль:
264.67 USD (11 217 pips)
Общий убыток:
-0.16 USD (7 pips)
Макс. серия выигрышей:
261 (78.90 USD)
Макс. прибыль в серии:
134.55 USD (257)
Коэффициент Шарпа:
0.47
Торговая активность:
96.02%
Макс. загрузка депозита:
2.31%
Последний трейд:
12 минут
Трейдов в неделю:
576
Ср. время удержания:
7 часов
Фактор восстановления:
2204.25
Длинных трейдов:
753 (100.00%)
Коротких трейдов:
0 (0.00%)
Профит фактор:
1654.19
Мат. ожидание:
0.35 USD
Средняя прибыль:
0.35 USD
Средний убыток:
-0.08 USD
Макс. серия проигрышей:
1 (-0.12 USD)
Макс. убыток в серии:
-0.12 USD (1)
Прирост в месяц:
5.29%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
0.12 USD (0.00%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.00% (0.12 USD)
По эквити:
12.37% (629.82 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
BRENT 753
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
BRENT 265
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
BRENT 11K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +8.05 USD
Худший трейд: -0 USD
Макс. серия выигрышей: 257
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +78.90 USD
Макс. убыток в серии: -0.12 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Tickmill-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

AdmiralMarkets-Live
0.00 × 1
FxPro-MT5
0.00 × 10
TickmillUK-Live
0.10 × 48
Tickmill-Live
0.15 × 1663
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buy only Brent crude oil grid strategy focused on generating cash flow from market price fluctuations. Floating drawdown may increase during prolonged price declines. Past performance does not guarantee future results.
Нет отзывов
2026.07.31 10:42
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.07.31 10:42
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.31 06:40
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.07.31 05:40
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2026.07.31 04:40
Share of trading days is too low
2026.07.31 04:40
Share of days for 80% of trades is too low
2026.07.31 04:40
High risk of negative slippage when copying deals
2026.07.30 21:37
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 2 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.30 21:37
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 2 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.30 21:37
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.07.30 21:37
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.07.30 21:37
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Brent Oil Grid
30 USD в месяц
5%
0
0
USD
5.3K
USD
2
100%
753
99%
96%
1654.18
0.35
USD
12%
1:100
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