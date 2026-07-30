- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
968
盈利交易:
966 (99.79%)
亏损交易:
2 (0.21%)
最好交易:
8.62 USD
最差交易:
-0.12 USD
毛利:
367.69 USD (15 163 pips)
毛利亏损:
-0.16 USD (7 pips)
最大连续赢利:
472 (237.57 USD)
最大连续盈利:
237.57 USD (472)
夏普比率:
0.46
交易活动:
96.02%
最大入金加载:
2.31%
最近交易:
28 几分钟前
每周交易:
516
平均持有时间:
8 小时
采收率:
3062.75
长期交易:
968 (100.00%)
短期交易:
0 (0.00%)
利润因子:
2298.06
预期回报:
0.38 USD
平均利润:
0.38 USD
平均损失:
-0.08 USD
最大连续失误:
1 (-0.12 USD)
最大连续亏损:
-0.12 USD (1)
每月增长:
7.35%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
0.12 USD (0.00%)
相对跌幅:
结余:
0.00% (0.12 USD)
净值:
12.37% (629.82 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|BRENT
|968
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|BRENT
|368
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|BRENT
|15K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +8.62 USD
最差交易: -0 USD
最大连续赢利: 472
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +237.57 USD
最大连续亏损: -0.12 USD
buy only Brent crude oil grid strategy focused on generating cash flow from market price fluctuations. Floating drawdown may increase during prolonged price declines. Past performance does not guarantee future results.
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每月30 USD
7%
0
0
USD
USD
5.4K
USD
USD
2
100%
968
99%
96%
2298.06
0.38
USD
USD
12%
1:100