- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
82
Прибыльных трейдов:
49 (59.75%)
Убыточных трейдов:
33 (40.24%)
Лучший трейд:
57.24 USD
Худший трейд:
-52.27 USD
Общая прибыль:
478.88 USD (48 013 pips)
Общий убыток:
-434.59 USD (43 098 pips)
Макс. серия выигрышей:
7 (88.88 USD)
Макс. прибыль в серии:
111.93 USD (6)
Коэффициент Шарпа:
0.07
Торговая активность:
41.47%
Макс. загрузка депозита:
47.96%
Последний трейд:
52 минуты
Трейдов в неделю:
48
Ср. время удержания:
2 часа
Фактор восстановления:
0.34
Длинных трейдов:
63 (76.83%)
Коротких трейдов:
19 (23.17%)
Профит фактор:
1.10
Мат. ожидание:
0.54 USD
Средняя прибыль:
9.77 USD
Средний убыток:
-13.17 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-45.80 USD)
Макс. убыток в серии:
-93.88 USD (3)
Прирост в месяц:
21.96%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
18.21 USD
Максимальная:
128.70 USD (41.45%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
41.89% (128.64 USD)
По эквити:
19.06% (55.30 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD-ECN
|82
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD-ECN
|44
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD-ECN
|4.9K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +57.24 USD
Худший трейд: -52 USD
Макс. серия выигрышей: 6
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +88.88 USD
Макс. убыток в серии: -45.80 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "VTMarkets-Live 6" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Official Signal of QGM SLTP MT5 EA
- No grid
- No Martingale
- No grid
- No Martingale
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
50 USD в месяц
22%
0
0
USD
USD
239
USD
USD
3
100%
82
59%
41%
1.10
0.54
USD
USD
42%
1:500