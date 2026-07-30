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Fahima Chaib Eddour

QGM SLTP Signal

Fahima Chaib Eddour
Fahima Chaib Eddour

Fahima Chaib Eddour

0 отзывов
Надежность
3 недели
0 / 0 USD
Копировать за 50 USD в месяц
прирост с 2026 22%
VTMarkets-Live 6
1:500
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
82
Прибыльных трейдов:
49 (59.75%)
Убыточных трейдов:
33 (40.24%)
Лучший трейд:
57.24 USD
Худший трейд:
-52.27 USD
Общая прибыль:
478.88 USD (48 013 pips)
Общий убыток:
-434.59 USD (43 098 pips)
Макс. серия выигрышей:
7 (88.88 USD)
Макс. прибыль в серии:
111.93 USD (6)
Коэффициент Шарпа:
0.07
Торговая активность:
41.47%
Макс. загрузка депозита:
47.96%
Последний трейд:
52 минуты
Трейдов в неделю:
48
Ср. время удержания:
2 часа
Фактор восстановления:
0.34
Длинных трейдов:
63 (76.83%)
Коротких трейдов:
19 (23.17%)
Профит фактор:
1.10
Мат. ожидание:
0.54 USD
Средняя прибыль:
9.77 USD
Средний убыток:
-13.17 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-45.80 USD)
Макс. убыток в серии:
-93.88 USD (3)
Прирост в месяц:
21.96%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
18.21 USD
Максимальная:
128.70 USD (41.45%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
41.89% (128.64 USD)
По эквити:
19.06% (55.30 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD-ECN 82
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD-ECN 44
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD-ECN 4.9K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +57.24 USD
Худший трейд: -52 USD
Макс. серия выигрышей: 6
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +88.88 USD
Макс. убыток в серии: -45.80 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "VTMarkets-Live 6" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Official Signal of QGM SLTP MT5 EA

- No grid
- No Martingale
Нет отзывов
2026.08.06 09:03
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.08.06 07:02
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.08.06 07:02
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.08.06 02:00
High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.08.06 02:00
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.08.06 00:00
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.08.04 12:48
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.08.03 14:41
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.07.30 21:37
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.07.30 21:37
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.07.30 20:37
High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.07.30 20:37
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.07.30 19:37
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.07.30 19:37
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
QGM SLTP Signal
50 USD в месяц
22%
0
0
USD
239
USD
3
100%
82
59%
41%
1.10
0.54
USD
42%
1:500
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