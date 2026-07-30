- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
103
盈利交易:
55 (53.39%)
亏损交易:
48 (46.60%)
最好交易:
57.24 USD
最差交易:
-52.27 USD
毛利:
492.09 USD (49 350 pips)
毛利亏损:
-653.92 USD (64 909 pips)
最大连续赢利:
7 (88.88 USD)
最大连续盈利:
111.93 USD (6)
夏普比率:
-0.13
交易活动:
43.15%
最大入金加载:
47.96%
最近交易:
27 几分钟前
每周交易:
57
平均持有时间:
2 小时
采收率:
-0.59
长期交易:
82 (79.61%)
短期交易:
21 (20.39%)
利润因子:
0.75
预期回报:
-1.57 USD
平均利润:
8.95 USD
平均损失:
-13.62 USD
最大连续失误:
4 (-52.08 USD)
最大连续亏损:
-93.88 USD (3)
每月增长:
-83.12%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
161.83 USD
最大值:
272.32 USD (87.71%)
相对跌幅:
结余:
89.13% (272.29 USD)
净值:
39.99% (33.65 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD-ECN
|103
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD-ECN
|-162
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD-ECN
|-16K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +57.24 USD
最差交易: -52 USD
最大连续赢利: 6
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +88.88 USD
最大连续亏损: -52.08 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 VTMarkets-Live 6 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
Official Signal of QGM SLTP MT5 EA
- No grid
- No Martingale
- No grid
- No Martingale
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月50 USD
-83%
0
0
USD
USD
33
USD
USD
3
100%
103
53%
43%
0.75
-1.57
USD
USD
89%
1:500