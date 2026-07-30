СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / ActInvest IC MARKETS
CODEINVEST S.R.L.

ActInvest IC MARKETS

CODEINVEST S.R.L.
CODEINVEST S.R.L.

CODEINVEST S.R.L.

5 (1)
2 продукта 3 сигнала 1 комментарий
0 отзывов
Надежность
250 недель
0 / 0 USD
Копировать за 100 USD в месяц
прирост с 2021 483%
ICMarketsSC-Live03
1:500
Как подписаться?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
17 220
Прибыльных трейдов:
12 161 (70.62%)
Убыточных трейдов:
5 059 (29.38%)
Лучший трейд:
8 607.31 EUR
Худший трейд:
-1 136.27 EUR
Общая прибыль:
243 557.69 EUR (11 783 676 pips)
Общий убыток:
-147 471.94 EUR (12 285 263 pips)
Макс. серия выигрышей:
32 (177.61 EUR)
Макс. прибыль в серии:
11 518.80 EUR (3)
Коэффициент Шарпа:
0.04
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
0.14%
Последний трейд:
23 минуты
Трейдов в неделю:
43
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
16.36
Длинных трейдов:
10 267 (59.62%)
Коротких трейдов:
6 953 (40.38%)
Профит фактор:
1.65
Мат. ожидание:
5.58 EUR
Средняя прибыль:
20.03 EUR
Средний убыток:
-29.15 EUR
Макс. серия проигрышей:
13 (-1 202.49 EUR)
Макс. убыток в серии:
-5 798.62 EUR (10)
Прирост в месяц:
0.67%
Годовой прогноз:
8.19%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 EUR
Максимальная:
5 873.55 EUR (26.37%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
14.30% (5 873.55 EUR)
По эквити:
0.45% (561.04 EUR)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
EURUSD 5417
AUDCAD 4981
NZDCAD 3631
ETHUSD 3074
US30 50
GBPCAD 38
USTEC 18
SUMMARY 3
AUDUSD 2
GBPUSD 2
USDCAD 2
USDJPY 1
F40 1
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
EURUSD 44K
AUDCAD 23K
NZDCAD 23K
ETHUSD 17K
US30 -825
GBPCAD -834
USTEC 257
SUMMARY 4K
AUDUSD 0
GBPUSD -127
USDCAD -80
USDJPY 32
F40 1
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
EURUSD 105K
AUDCAD 120K
NZDCAD 45K
ETHUSD -638K
US30 -24K
GBPCAD -80K
USTEC 1.7K
SUMMARY 0
AUDUSD 18
GBPUSD -108
USDCAD -82
USDJPY 101
F40 29
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +8 607.31 EUR
Худший трейд: -1 136 EUR
Макс. серия выигрышей: 3
Макс. серия проигрышей: 10
Макс. прибыль в серии: +177.61 EUR
Макс. убыток в серии: -1 202.49 EUR

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-Live03" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Pepperstone-Edge12
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live06
0.00 × 5
VantageFXInternational-Live 8
0.00 × 12
PepperstoneBS-Edge12
0.00 × 1
Exness-Real4
0.00 × 4
FusionMarkets-Demo
0.22 × 18
FusionMarkets-Live 2
0.36 × 45
ICMarketsSC-Live25
0.47 × 36
QtradeFX-Live2
0.50 × 2
ICMarketsSC-Live10
0.53 × 107
ICMarkets-Live19
0.58 × 152
ICMarkets-Live03
0.59 × 32
ICMarketsSC-Live19
0.68 × 22
VantageFXInternational-Live 6
0.69 × 13
ICMarketsSC-Live09
0.77 × 666
MonetaMarkets-Live01
0.78 × 9
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.85 × 91
ICMarketsSC-Live14
0.86 × 92
ICMarketsSC-Live20
0.89 × 61
ICMarkets-Live22
0.89 × 93
ICMarketsSC-Live22
0.91 × 76
Tickmill-Live08
1.00 × 1
FPMarkets-Live
1.00 × 9
ICMarketsSC-Live16
1.05 × 212
ICMarketsSC-Live23
1.10 × 355
еще 94...
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика

Our Expert Advisor (EA) is monitored daily to ensure consistent trading activity and precision.

This system is designed for steady performance, with all statistics derived from actual trading outcomes.
🚀📈 Numbers and charts speak for themselves!

Нет отзывов
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
ActInvest IC MARKETS
100 USD в месяц
483%
0
0
USD
124K
EUR
250
99%
17 220
70%
100%
1.65
5.58
EUR
14%
1:500
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.