- Прирост
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- Просадка
Всего трейдов:
17 220
Прибыльных трейдов:
12 161 (70.62%)
Убыточных трейдов:
5 059 (29.38%)
Лучший трейд:
8 607.31 EUR
Худший трейд:
-1 136.27 EUR
Общая прибыль:
243 557.69 EUR (11 783 676 pips)
Общий убыток:
-147 471.94 EUR (12 285 263 pips)
Макс. серия выигрышей:
32 (177.61 EUR)
Макс. прибыль в серии:
11 518.80 EUR (3)
Коэффициент Шарпа:
0.04
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
0.14%
Последний трейд:
23 минуты
Трейдов в неделю:
43
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
16.36
Длинных трейдов:
10 267 (59.62%)
Коротких трейдов:
6 953 (40.38%)
Профит фактор:
1.65
Мат. ожидание:
5.58 EUR
Средняя прибыль:
20.03 EUR
Средний убыток:
-29.15 EUR
Макс. серия проигрышей:
13 (-1 202.49 EUR)
Макс. убыток в серии:
-5 798.62 EUR (10)
Прирост в месяц:
0.67%
Годовой прогноз:
8.19%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 EUR
Максимальная:
5 873.55 EUR (26.37%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
14.30% (5 873.55 EUR)
По эквити:
0.45% (561.04 EUR)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|EURUSD
|5417
|AUDCAD
|4981
|NZDCAD
|3631
|ETHUSD
|3074
|US30
|50
|GBPCAD
|38
|USTEC
|18
|SUMMARY
|3
|AUDUSD
|2
|GBPUSD
|2
|USDCAD
|2
|USDJPY
|1
|F40
|1
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|EURUSD
|44K
|AUDCAD
|23K
|NZDCAD
|23K
|ETHUSD
|17K
|US30
|-825
|GBPCAD
|-834
|USTEC
|257
|SUMMARY
|4K
|AUDUSD
|0
|GBPUSD
|-127
|USDCAD
|-80
|USDJPY
|32
|F40
|1
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|EURUSD
|105K
|AUDCAD
|120K
|NZDCAD
|45K
|ETHUSD
|-638K
|US30
|-24K
|GBPCAD
|-80K
|USTEC
|1.7K
|SUMMARY
|0
|AUDUSD
|18
|GBPUSD
|-108
|USDCAD
|-82
|USDJPY
|101
|F40
|29
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +8 607.31 EUR
Худший трейд: -1 136 EUR
Макс. серия выигрышей: 3
Макс. серия проигрышей: 10
Макс. прибыль в серии: +177.61 EUR
Макс. убыток в серии: -1 202.49 EUR
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-Live03" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
Pepperstone-Edge12
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live06
|0.00 × 5
|
VantageFXInternational-Live 8
|0.00 × 12
|
PepperstoneBS-Edge12
|0.00 × 1
|
Exness-Real4
|0.00 × 4
|
FusionMarkets-Demo
|0.22 × 18
|
FusionMarkets-Live 2
|0.36 × 45
|
ICMarketsSC-Live25
|0.47 × 36
|
QtradeFX-Live2
|0.50 × 2
|
ICMarketsSC-Live10
|0.53 × 107
|
ICMarkets-Live19
|0.58 × 152
|
ICMarkets-Live03
|0.59 × 32
|
ICMarketsSC-Live19
|0.68 × 22
|
VantageFXInternational-Live 6
|0.69 × 13
|
ICMarketsSC-Live09
|0.77 × 666
|
MonetaMarkets-Live01
|0.78 × 9
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.85 × 91
|
ICMarketsSC-Live14
|0.86 × 92
|
ICMarketsSC-Live20
|0.89 × 61
|
ICMarkets-Live22
|0.89 × 93
|
ICMarketsSC-Live22
|0.91 × 76
|
Tickmill-Live08
|1.00 × 1
|
FPMarkets-Live
|1.00 × 9
|
ICMarketsSC-Live16
|1.05 × 212
|
ICMarketsSC-Live23
|1.10 × 355
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Our Expert Advisor (EA) is monitored daily to ensure consistent trading activity and precision.
This system is designed for steady performance, with all statistics derived from actual trading outcomes.
🚀📈 Numbers and charts speak for themselves!
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
100 USD в месяц
483%
0
0
USD
USD
124K
EUR
EUR
250
99%
17 220
70%
100%
1.65
5.58
EUR
EUR
14%
1:500