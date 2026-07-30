- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
17 224
盈利交易:
12 165 (70.62%)
亏损交易:
5 059 (29.37%)
最好交易:
8 607.31 EUR
最差交易:
-1 136.27 EUR
毛利:
243 574.90 EUR (11 784 279 pips)
毛利亏损:
-147 471.94 EUR (12 285 263 pips)
最大连续赢利:
32 (177.61 EUR)
最大连续盈利:
11 518.80 EUR (3)
夏普比率:
0.04
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
0.15%
最近交易:
2 几小时前
每周交易:
36
平均持有时间:
2 天
采收率:
16.36
长期交易:
10 267 (59.61%)
短期交易:
6 957 (40.39%)
利润因子:
1.65
预期回报:
5.58 EUR
平均利润:
20.02 EUR
平均损失:
-29.15 EUR
最大连续失误:
13 (-1 202.49 EUR)
最大连续亏损:
-5 798.62 EUR (10)
每月增长:
0.62%
年度预测:
7.52%
算法交易:
99%
结余跌幅:
绝对:
0.00 EUR
最大值:
5 873.55 EUR (26.37%)
相对跌幅:
结余:
14.30% (5 873.55 EUR)
净值:
0.45% (561.04 EUR)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|EURUSD
|5417
|AUDCAD
|4981
|NZDCAD
|3635
|ETHUSD
|3074
|US30
|50
|GBPCAD
|38
|USTEC
|18
|SUMMARY
|3
|AUDUSD
|2
|GBPUSD
|2
|USDCAD
|2
|USDJPY
|1
|F40
|1
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|EURUSD
|44K
|AUDCAD
|23K
|NZDCAD
|23K
|ETHUSD
|17K
|US30
|-825
|GBPCAD
|-834
|USTEC
|257
|SUMMARY
|4K
|AUDUSD
|0
|GBPUSD
|-127
|USDCAD
|-80
|USDJPY
|32
|F40
|1
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|EURUSD
|105K
|AUDCAD
|120K
|NZDCAD
|46K
|ETHUSD
|-638K
|US30
|-24K
|GBPCAD
|-80K
|USTEC
|1.7K
|SUMMARY
|0
|AUDUSD
|18
|GBPUSD
|-108
|USDCAD
|-82
|USDJPY
|101
|F40
|29
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
- 入金加载
- 提取
最好交易: +8 607.31 EUR
最差交易: -1 136 EUR
最大连续赢利: 3
最大连续失误: 10
最大连续盈利: +177.61 EUR
最大连续亏损: -1 202.49 EUR
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ICMarketsSC-Live03 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
Pepperstone-Edge12
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live06
|0.00 × 5
|
VantageFXInternational-Live 8
|0.00 × 12
|
PepperstoneBS-Edge12
|0.00 × 1
|
Exness-Real4
|0.00 × 4
|
FusionMarkets-Demo
|0.22 × 18
|
FusionMarkets-Live 2
|0.36 × 45
|
ICMarketsSC-Live25
|0.47 × 36
|
QtradeFX-Live2
|0.50 × 2
|
ICMarketsSC-Live10
|0.53 × 107
|
ICMarkets-Live19
|0.58 × 152
|
ICMarkets-Live03
|0.59 × 32
|
ICMarketsSC-Live19
|0.68 × 22
|
VantageFXInternational-Live 6
|0.69 × 13
|
ICMarketsSC-Live09
|0.77 × 666
|
MonetaMarkets-Live01
|0.78 × 9
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.85 × 91
|
ICMarketsSC-Live14
|0.86 × 92
|
ICMarketsSC-Live20
|0.89 × 61
|
ICMarkets-Live22
|0.89 × 93
|
ICMarketsSC-Live22
|0.91 × 76
|
Tickmill-Live08
|1.00 × 1
|
FPMarkets-Live
|1.00 × 9
|
ICMarketsSC-Live16
|1.05 × 212
|
ICMarketsSC-Live23
|1.10 × 355
Our Expert Advisor (EA) is monitored daily to ensure consistent trading activity and precision.
This system is designed for steady performance, with all statistics derived from actual trading outcomes.
🚀📈 Numbers and charts speak for themselves!
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月100 USD
483%
0
0
USD
USD
124K
EUR
EUR
250
99%
17 224
70%
100%
1.65
5.58
EUR
EUR
14%
1:500