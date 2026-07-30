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Сигналы / MetaTrader 5 / GoldTraderX
Markus Earl Juergen Kopera

GoldTraderX

Markus Earl Juergen Kopera
Markus Earl Juergen Kopera

Markus Earl Juergen Kopera

0 отзывов
Надежность
2 недели
0 / 0 USD
Копировать за 40 USD в месяц
прирост с 2026 7%
RoboForex-ECN
1:500
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
43
Прибыльных трейдов:
34 (79.06%)
Убыточных трейдов:
9 (20.93%)
Лучший трейд:
21.60 EUR
Худший трейд:
-8.69 EUR
Общая прибыль:
232.46 EUR (6 980 pips)
Общий убыток:
-50.18 EUR (1 005 pips)
Макс. серия выигрышей:
14 (85.18 EUR)
Макс. прибыль в серии:
85.18 EUR (14)
Коэффициент Шарпа:
0.69
Торговая активность:
3.90%
Макс. загрузка депозита:
8.12%
Последний трейд:
8 часов
Трейдов в неделю:
35
Ср. время удержания:
29 минут
Фактор восстановления:
14.35
Длинных трейдов:
43 (100.00%)
Коротких трейдов:
0 (0.00%)
Профит фактор:
4.63
Мат. ожидание:
4.24 EUR
Средняя прибыль:
6.84 EUR
Средний убыток:
-5.58 EUR
Макс. серия проигрышей:
2 (-11.58 EUR)
Макс. убыток в серии:
-11.58 EUR (2)
Прирост в месяц:
7.20%
Алготрейдинг:
97%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.28 EUR
Максимальная:
12.70 EUR (0.49%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.47% (12.14 EUR)
По эквити:
2.91% (77.68 EUR)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 43
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 208
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 6K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +21.60 EUR
Худший трейд: -9 EUR
Макс. серия выигрышей: 14
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +85.18 EUR
Макс. убыток в серии: -11.58 EUR

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "RoboForex-ECN" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

VTindex-MT5
0.00 × 1
FXGT-Live
0.00 × 1
FxPro-MT5 Live02
0.00 × 1
AMarkets-Real
0.00 × 1
Exness-MT5Real35
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
1.90 × 10
Tickmill-Live
5.67 × 3
FundedTraderMarkets-Server
8.00 × 4
VantageMarkets-Live 10
9.00 × 1
IFCMarketsLtd-Real
9.50 × 2
XMGlobal-MT5 4
10.00 × 6
ICMarketsSC-MT5-3
12.25 × 60
ICMarketsSC-MT5
12.50 × 4
Exness-MT5Real5
14.47 × 30
VantageFX-Live
15.00 × 2
Coinexx-Live
16.00 × 1
ForexClub-MT5 Real Server
18.46 × 84
Exness-MT5Real12
21.15 × 617
Exness-MT5Real
21.33 × 33
BlackBullMarkets-Live
22.50 × 8
RoboForex-ECN
23.39 × 845
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This advanced XAUUSD trading strategy combines multiple coordinated trading models, each designed to perform under different market conditions, including trends, ranging markets, high volatility, and transitional phases. The system continuously analyzes market structure, price behavior, and volatility, and adapts to changing conditions. Trades are only executed when clearly defined quality criteria are fully met, making the strategy highly selective. It is not uncommon for the bot to go several days, or even weeks, without placing a single trade if no qualifying setup appears. This strategy focuses on trade quality, not trade frequency. It waits patiently for the right conditions and only acts when the odds are clearly in its favor. Minimum Requirements: Recommended minimum capital: $500 / €500 Optimal capital for best performance: $1000 / €1000 Fixed lot size: 0.01 lot per $600
Нет отзывов
2026.08.10 21:22
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.08.10 20:22
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.08.03 22:43
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.08.03 21:43
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.08.03 20:43
Share of trading days is too low
2026.08.03 20:43
Share of days for 80% of trades is too low
2026.08.03 19:42
Share of trading days is too low
2026.08.03 19:42
Share of days for 80% of trades is too low
2026.08.03 19:42
High risk of negative slippage when copying deals
2026.07.30 16:36
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.30 16:36
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.30 16:36
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.07.30 16:36
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.07.30 16:36
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
GoldTraderX
40 USD в месяц
7%
0
0
USD
2.7K
EUR
2
97%
43
79%
4%
4.63
4.24
EUR
3%
1:500
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