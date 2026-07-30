- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
43
Прибыльных трейдов:
34 (79.06%)
Убыточных трейдов:
9 (20.93%)
Лучший трейд:
21.60 EUR
Худший трейд:
-8.69 EUR
Общая прибыль:
232.46 EUR (6 980 pips)
Общий убыток:
-50.18 EUR (1 005 pips)
Макс. серия выигрышей:
14 (85.18 EUR)
Макс. прибыль в серии:
85.18 EUR (14)
Коэффициент Шарпа:
0.69
Торговая активность:
3.90%
Макс. загрузка депозита:
8.12%
Последний трейд:
8 часов
Трейдов в неделю:
35
Ср. время удержания:
29 минут
Фактор восстановления:
14.35
Длинных трейдов:
43 (100.00%)
Коротких трейдов:
0 (0.00%)
Профит фактор:
4.63
Мат. ожидание:
4.24 EUR
Средняя прибыль:
6.84 EUR
Средний убыток:
-5.58 EUR
Макс. серия проигрышей:
2 (-11.58 EUR)
Макс. убыток в серии:
-11.58 EUR (2)
Прирост в месяц:
7.20%
Алготрейдинг:
97%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.28 EUR
Максимальная:
12.70 EUR (0.49%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.47% (12.14 EUR)
По эквити:
2.91% (77.68 EUR)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|43
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|208
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|6K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +21.60 EUR
Худший трейд: -9 EUR
Макс. серия выигрышей: 14
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +85.18 EUR
Макс. убыток в серии: -11.58 EUR
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "RoboForex-ECN" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
VTindex-MT5
|0.00 × 1
|
FXGT-Live
|0.00 × 1
|
FxPro-MT5 Live02
|0.00 × 1
|
AMarkets-Real
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real35
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|1.90 × 10
|
Tickmill-Live
|5.67 × 3
|
FundedTraderMarkets-Server
|8.00 × 4
|
VantageMarkets-Live 10
|9.00 × 1
|
IFCMarketsLtd-Real
|9.50 × 2
|
XMGlobal-MT5 4
|10.00 × 6
|
ICMarketsSC-MT5-3
|12.25 × 60
|
ICMarketsSC-MT5
|12.50 × 4
|
Exness-MT5Real5
|14.47 × 30
|
VantageFX-Live
|15.00 × 2
|
Coinexx-Live
|16.00 × 1
|
ForexClub-MT5 Real Server
|18.46 × 84
|
Exness-MT5Real12
|21.15 × 617
|
Exness-MT5Real
|21.33 × 33
|
BlackBullMarkets-Live
|22.50 × 8
|
RoboForex-ECN
|23.39 × 845
This advanced XAUUSD trading strategy combines multiple coordinated trading models, each designed to perform under different market conditions, including trends, ranging markets, high volatility, and transitional phases. The system continuously analyzes market structure, price behavior, and volatility, and adapts to changing conditions. Trades are only executed when clearly defined quality criteria are fully met, making the strategy highly selective. It is not uncommon for the bot to go several days, or even weeks, without placing a single trade if no qualifying setup appears. This strategy focuses on trade quality, not trade frequency. It waits patiently for the right conditions and only acts when the odds are clearly in its favor. Minimum Requirements: Recommended minimum capital: $500 / €500 Optimal capital for best performance: $1000 / €1000 Fixed lot size: 0.01 lot per $600
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
40 USD в месяц
7%
0
0
USD
USD
2.7K
EUR
EUR
2
97%
43
79%
4%
4.63
4.24
EUR
EUR
3%
1:500