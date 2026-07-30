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Сигналы / MetaTrader 5 / TNG Gold BB
Dilwyn Tng

TNG Gold BB

Dilwyn Tng
Dilwyn Tng

Dilwyn Tng

4.8 (978)
✈️My Telegram: @P5EAfx
🌸中文的朋友，萊： silane
🍊中文的朋友，微信： silane32
I sell my products in MQL5.com only. I do not have affilate helping me to sell my products.
If someone offer you my product in telegram/whatsapp/chats/social media, that is NOT me.
16 продуктов 11 сигналов 7 тем 16 комментариев
0 отзывов
Надежность
10 недель
0 / 0 USD
Копировать за 999 USD в месяц
прирост с 2026 41%
BlackBullMarkets-Live
1:200
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
43
Прибыльных трейдов:
34 (79.06%)
Убыточных трейдов:
9 (20.93%)
Лучший трейд:
5.13 USD
Худший трейд:
-11.32 USD
Общая прибыль:
64.10 USD (6 394 pips)
Общий убыток:
-23.26 USD (2 063 pips)
Макс. серия выигрышей:
23 (43.09 USD)
Макс. прибыль в серии:
43.09 USD (23)
Коэффициент Шарпа:
0.36
Торговая активность:
0.06%
Макс. загрузка депозита:
15.96%
Последний трейд:
12 часов
Трейдов в неделю:
5
Ср. время удержания:
12 секунд
Фактор восстановления:
3.53
Длинных трейдов:
16 (37.21%)
Коротких трейдов:
27 (62.79%)
Профит фактор:
2.76
Мат. ожидание:
0.95 USD
Средняя прибыль:
1.89 USD
Средний убыток:
-2.58 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-0.84 USD)
Макс. убыток в серии:
-11.40 USD (2)
Прирост в месяц:
9.31%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
8.93 USD
Максимальная:
11.58 USD (11.28%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
11.26% (11.57 USD)
По эквити:
0.09% (0.12 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSDp 43
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSDp 41
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSDp 4.3K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +5.13 USD
Худший трейд: -11 USD
Макс. серия выигрышей: 23
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +43.09 USD
Макс. убыток в серии: -0.84 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "BlackBullMarkets-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Нет отзывов
2026.07.30 16:36
High risk of negative slippage when copying deals
2026.07.30 16:36
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
TNG Gold BB
999 USD в месяц
41%
0
0
USD
141
USD
10
100%
43
79%
0%
2.75
0.95
USD
11%
1:200
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