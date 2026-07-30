- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
43
Прибыльных трейдов:
34 (79.06%)
Убыточных трейдов:
9 (20.93%)
Лучший трейд:
5.13 USD
Худший трейд:
-11.32 USD
Общая прибыль:
64.10 USD (6 394 pips)
Общий убыток:
-23.26 USD (2 063 pips)
Макс. серия выигрышей:
23 (43.09 USD)
Макс. прибыль в серии:
43.09 USD (23)
Коэффициент Шарпа:
0.36
Торговая активность:
0.06%
Макс. загрузка депозита:
15.96%
Последний трейд:
12 часов
Трейдов в неделю:
5
Ср. время удержания:
12 секунд
Фактор восстановления:
3.53
Длинных трейдов:
16 (37.21%)
Коротких трейдов:
27 (62.79%)
Профит фактор:
2.76
Мат. ожидание:
0.95 USD
Средняя прибыль:
1.89 USD
Средний убыток:
-2.58 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-0.84 USD)
Макс. убыток в серии:
-11.40 USD (2)
Прирост в месяц:
9.31%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
8.93 USD
Максимальная:
11.58 USD (11.28%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
11.26% (11.57 USD)
По эквити:
0.09% (0.12 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSDp
|43
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSDp
|41
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSDp
|4.3K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +5.13 USD
Худший трейд: -11 USD
Макс. серия выигрышей: 23
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +43.09 USD
Макс. убыток в серии: -0.84 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "BlackBullMarkets-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
999 USD в месяц
41%
0
0
USD
USD
141
USD
USD
10
100%
43
79%
0%
2.75
0.95
USD
USD
11%
1:200