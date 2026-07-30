- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
47
盈利交易:
38 (80.85%)
亏损交易:
9 (19.15%)
最好交易:
5.13 USD
最差交易:
-11.32 USD
毛利:
67.67 USD (6 749 pips)
毛利亏损:
-23.50 USD (2 063 pips)
最大连续赢利:
23 (43.09 USD)
最大连续盈利:
43.09 USD (23)
夏普比率:
0.36
交易活动:
0.06%
最大入金加载:
15.96%
最近交易:
6 几小时前
每周交易:
8
平均持有时间:
12 秒
采收率:
3.81
长期交易:
20 (42.55%)
短期交易:
27 (57.45%)
利润因子:
2.88
预期回报:
0.94 USD
平均利润:
1.78 USD
平均损失:
-2.61 USD
最大连续失误:
4 (-0.84 USD)
最大连续亏损:
-11.40 USD (2)
每月增长:
11.26%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
8.93 USD
最大值:
11.58 USD (11.28%)
相对跌幅:
结余:
11.26% (11.57 USD)
净值:
0.09% (0.12 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSDp
|47
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSDp
|44
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSDp
|4.7K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +5.13 USD
最差交易: -11 USD
最大连续赢利: 23
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +43.09 USD
最大连续亏损: -0.84 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 BlackBullMarkets-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
没有评论
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价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月999 USD
44%
0
0
USD
USD
144
USD
USD
10
100%
47
80%
0%
2.87
0.94
USD
USD
11%
1:200